Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

«Νονός» της μαφίας δεν δίστασε να δώσει εντολή εκτέλεσης της κόρης του, στον ίδιο του το γιο, επειδή εκείνη είχε σχέση με αστυνομικό. Ο Τζουζέπε «Πίνο» Σκαντούτο, αρχιμαφιόζος της πόλης Μπαγκερία στη Σικελία, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Ολοι κατηγορούνται για σχέσεις με τη μαφία και εκβιασμούς ντόπιων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μεταλλικού νερού.



Ο «νονός» της μαφίας πίστευε ότι είχε συλληφθεί το 2008 εξαιτίας της σχέσης της κόρης του με υψηλόβαθμο Ιταλό αστυνομικό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας σε τηλεφωνικές συνομιλίες από τη φυλακή, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανησυχητικές αναφορές του σε ένα «δώρο» που ήθελε να κάνει στην κόρη του. Ο Σκαντούτο, που είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Απρίλιο, είχε ζητήσει από τον γιο του να σκοτώσει την κόρη του, λέγοντάς του: «Η αδελφή σου έγινε πληροφοριοδότης». Ομως, ο γιος αρνήθηκε. «Δεν θέλω να το κάνω. Αν θέλεις να γίνει, κάν’το μόνος σου. Γιατί πρέπει εγώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Είμαι 30 χρονών», του είπε σύμφωνα με τη συνομιλία που υπέκλεψε η αστυνομία, γράφει ο Independent. Ο γιος, που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορία για φόνο που δεν έχει σχέση με την υπόθεση, φοβόταν ότι θα καταλήξει στη φυλακή. «Δεν θέλω να »καώ» κάνοντάς το», είχε πει.



Ο μαφιόζος δεν το έβαλε κάτω και προσπάθησε να αναθέσει τη δουλειά σε κάποιον άλλον, που επίσης αρνήθηκε γιατί επρόκειτο για οικογενειακό θέμα. Ο Σκαντούτο σχεδίαζε και τη δολοφονία του συντρόφου της κόρης του. iefimerida loading…

