Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η δημοφιλής εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων WhatsApp αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να βάλει τέλος στις άβολες στιγμές μας που μετανιώσαμε για ένα μήνυμα που στείλαμε. Εχει συμβεί σε όλους μας να στείλουμε ένα μήνυμα και να το μετανιώσουμε λίγο αργότερα. Μόνο που τότε είναι αργά, γιατί δεν μπορούμε να «το πάρουμε πίσω».



Τελικά, όσοι από εμάς έχουμε πει την ατάκα «Μακάρι με έναν τρόπο να μπορούσα να διαγράψω αυτό το μήνυμα», η ευχή μας έγινε πραγματικότητα! Τέλος στα μηνύματα στους πρώην, στις βαρύγδουπες δηλώσεις μετά από έναν έντονο καυγά και σε ό,τι άλλο έχουμε γράψει σε μήνυμα και το έχουμε μετανιώσει πικρά. Στην νέα του έκδοση, το WhatsApp περιλαμβάνει ένα delete button το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να διαγράψει το μήνυμα που έστειλε είτε σε ένα άτομο είτε σε ένα γκρουπ ατόμων. Το μόνο άσχημο της υπόθεσης είναι ότι θα γνωρίζει πως του/της στείλατε κάτι, αλλά ευτυχώς για εσάς δεν θα ξέρει το περιεχόμενό του. Μικρό το κακό όμως… Η νέα σωτήρια λειτουργία του WhatsApp θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής, παγκοσμίως, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ είναι ήδη διαθέσιμη σε κάποιους Αμερικανούς χρήστες. Για να δούμε όμως πώς λειτουργεί: Από την στιγμή που εστάλη ένα μήνυμα υπάρχει περιθώριο 7 λεπτών για να το διαγράψει ο χρήστης. Για να γίνει η διαγραφή, πρέπει τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης να έχουν κατεβάσει την τελευταία αναβάθμιση του WhatsApp στο κινητό τους.



Επιπλέον το μήνυμα μπορεί να διαγραφεί μόνο αν δεν έχει διαβαστεί από τον παραλήπτη μέσα σε αυτά τα επτά λεπτά. Αν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, το μόνο που θα δει ο παραλήπτης στην οθόνη του κινητού του θα είναι η φράση «Αυτό το μήνυμα έχει διαγραφεί». Και όλα μια χαρά! bovary loading…

