Νοέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αίτηση διαζυγίου υποβάλει η Βίκυ Σταμάτη μετά τη νέα καταδίκη της για τις «χρυσές» μίζες των εξοπλιστικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κ. Σταμάτη επικαλείται την ανάγκη να προστατεύσει το ανήλικο παιδί της.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Σταμάτη: «Καταδικάστηκα άδικα δύο φορές από την Δικαιοσύνη, μόνον και μόνον επειδή φέρω το όνομα του συζύγου μου «Τσοχατζοπούλου». Από τα βάθη της ψυχής μου σπαράζω αλλά ο ιστός της οικογένειάς μου έχει πλέον διαρραγεί και ως εκ τούτου έχω την ηθική υποχρέωση απέναντι στο μοναδικό παιδί μας να προχωρήσω στη λύση του γάμου μας με τον άνδρα τον οποίο λάτρεψα, λατρεύω, σέβομαι και θα σέβομαι, θαύμασα και θα θαυμάζω. Αυτό μου το επιβάλλει η διαφύλαξη της ψυχής του ανηλίκου παιδιού μου αλλά και γενικότερα της οικογενειακής ισορροπίας, όση αυτή που έχει απομείνει. Υψώνω το ανάστημά μου απέναντι στην ωμότητα, την αδικοπραξία του συστήματος, που στυγνά και ολόψυχα μας εκτέλεσε. Η ποινή εκτελέστηκε».

