Νοέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας θα λαμβάνουν όχι μόνον όσοι υπάλληλοι δήμων και περιφερειών ασχολούνται σε εργασίες σχετικά με τα απορρίμματα, αλλά και όσοι εργάζονται κοντά σε αυτά, ανεξάρτητα με την ειδικότητά τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ η κυβέρνηση μεθόδευσε ρύθμιση για την πριμοδότηση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 22 του ν. 4368/2016) θα λαμβάνουν όχι μόνον όσοι υπάλληλοι δήμων και περιφερειών εκτελούν εργασίες σε σχέση με τα απορρίμματα αλλά και όσοι εργάζονται… κοντά σε αυτά, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Πρόκειται για επίδομα που κυμαίνεται ανάμεσα στα 100-150 ευρώ μηνιαίως. Μόλις δύο μήνες νωρίτερα, η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών και της ΠΟΕ-ΟΤΑ προέβλεπε περισσότερες ημέρες άδειας και λιγότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα για τους υπαλλήλους καθαριότητας, καθώς και μια σειρά άλλων τεχνικών ειδικοτήτων όπως π.χ. τους κηπουρούς των δήμων. Η μείωση των ωρών εργασίας, όπως είναι αναμενόμενο, πολύ πιθανό να οδηγήσει στην «αναγκαιότητα» νέων προσλήψεων.

Οσον αφορά τους δικαιούχους του βαρέος και ανθυγιεινού επιδόματος, τη διευκρίνιση – επέκταση των υπαλλήλων που μπορούν να το εισπράξουν, πραγματοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης με έγγραφο προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ολα ξεκίνησαν από τον Δήμο Ηλιούπολης, όπου διοικητικοί υπάλληλοι διεκδικούσαν από τον δήμο την καταβολή του επιδόματος καθώς τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους βρίσκονται κοντά στον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του δήμου και άρα έχουν συνέπειες στην υγεία τους, παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο εργασίας τους δεν έχει σχέση με τα απορρίμματα. iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Νοέμβριος 1st, 2017 at 07:19 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.