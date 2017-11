Νοέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η 2η για φέτος συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης είναι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 18.30. Το βιβλίο που θα συζητηθεί είναι «Ο Μάγκας» της Πηνελόπης Δέλτα.

Όπως και σε κάθε συνάντηση έτσι και σε αυτή μπορούν φυσικά να έρθουν και παιδιά για πρώτη φορά και ας μην έχουν διαβάσει το βιβλίο.

Οι συναντήσεις γίνονται με τη βοήθεια συντονιστή σε χαλαρό και φιλικό κλίμα. Ελάτε και χωρίς να έχετε διαβάσει βιβλίο! Γονείς (Γρεβενών) εν δράσει… γιατί και στα Γρεβενά ζουν παιδιά!

