Νοέμβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την συνάντηση που είχε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, μίλησε την Τετάρτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος, στον Star-fm, την οποία χαρακτήρισε θετική: … » Στην συνάντηση που έγινε, συζητήθηκε ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων όλων των συλλόγων για την τρέχουσα περίοδο 2017-2018… Βούληση της Περιφέρειας είναι να αξιοποιηθούν τα όποια χρήματα διαθέτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρηματοδοτώντας εξωστρεφείς δράσεις που θα φέρουν κόσμο στα Γρεβενά… Σε αθλητικούς συλλόγους θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στα πάγια έξοδά τους… Όσοι σύλλογοι δεν είναι γραμμένοι στα αρχεία της Περιφέρειας θα πρέπει να πάνε στην Αντιπεριφέρεια να το κάνουν έτσι ώστε να μην μείνει κανένας σύλλογος έξω από αυτές τις δράσεις» … Ακούστε όλη την συζήτηση: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/11/1-11-17-daskalopoylos-l.mp3

