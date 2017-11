Νοέμβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Αλαλούμ με τις επιστροφές των αναδρομικών εισφορών υγείας σε χιλιάδες συνταξιούχους. To υπουργείο Εργασίας «αδειάζει» τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, Δημήτρη Τσακίρη που είπε σήμερα ότι τα αναδρομικά θα πληρωθούν με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι ο χρόνος και ο τρόπος θα ανακοινωθεί.



Η παρακράτηση εισφορών υπέρ ασθενείας, επί πλασματικών και όχι επί των πράγματι καταβαλλόμενων συντάξεων, είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «με διάταξη του ν.4387/2016, διορθώθηκε ο λάθος τρόπος παρακράτησης της εισφοράς ασθενείας και ως βάση υπολογισμού της κράτησης προσδιορίστηκε το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποκατέστησε την αδικία και έχει δεσμευτεί για την επιστροφή των ποσών που αναλογούν στους συνταξιούχους, για το διάστημα από 1/1/2012 έως και 30/6/2016.



Η απαραίτητη προεργασία για την επιστροφή των ποσών στους συνταξιούχους ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των ποσών θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.» iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Νοέμβριος 1st, 2017 at 08:05 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.