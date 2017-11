Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με ήρωα τον Προτό και καθοριστικούς τους αμυντικούς του, ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαίο 0-0 στο κατάμεστο Καραϊσκάκη από την πανίσχυρη Μπαρτσελόνα των Μέσι, Σουάρες και Βαλβέρδε. Οι Πειραιώτες έκαναν καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με την Βαρκελώνη και την καλύτερη τους στον όμιλο και τελικά άντεξαν στις στιγμές πίεσης των Καταλανών, στις μεγάλες ευκαιρίες τους, κερδίζοντας παράλληλα το χειροκρότημα των οπαδών τους στο ματς της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Ετσι, πήραν τον πρώτο τους βαθμό στον όμιλο μετά από 4 αγωνιστικές και με αυτό το αποτέλεσμα μένουν «ζωντανοί» για την 3η θέση ξεφεύγοντας παράλληλα από το απόλυτο μηδέν στη βαθμολογία. Και στο ματς της Πορτογαλίας με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας θα παίξουν τα… ρέστα τους για την πρόκριση στο Europa League. Πριν την έναρξη του ματς, ο Ερνέστο Βαλβέρδε τιμήθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε ένθερμο εναγκαλισμό με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και τον Σάββα Θεοδωρίδη, ενώ αποθεώθηκε από τους 33.000 φίλους του Ολυμπιακού που φώναξαν ρυθμικά το όνομα του αλλά και τον προέτρεψαν με… πιπεράτο σύνθημα να αφήσει την Μπαρτσελόνα και να επιστρέψει στο Λιμάνι. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Προτό, Ελαμπντελαουί, Μποτία, Ένχελς, Κούτρης, Ρομαό, Ταχτσίδης, Οτζίτζα (75′ Ζιλέ), Φιγκέιρας, Καρσελά (79′ Πάρντο), Φορτούνης (84′ Τζούρτζεβιτς). ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Σεμέδο, Μαστσεράνο, Ουμτιτί, Τζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς, Παουλίνιο (62′ Ράκιτιτς), Ντένις Σουάρεθ (75′ Αντρέ Γκόμες), Μέσι, Σουάρες, Σέρτζι Ρομπέρτο (45+1′ Ντεουλοφέου). Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 0-0

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας – Γιουβέντους 1-1 (20′ Σέζαρ – 79′ Ιγκουαϊν) Η βαθμολογία στον 4ο όμιλο: 1. Μπαρτσελόνα 10 (7-1) 2. Γιουβέντους 7 (5-5) 3. Σπόρτινγκ 4 (5-6) 4. Ολυμπιακός 1 (3-8) iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 31st, 2017 at 23:52 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.