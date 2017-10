Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αρχή του τέλους για τα καινοτόμα φάρμακα που αντιμετωπίζουν δύσκολες ασθένειες όπως είναι το μελάνωμα, ο πιο επιθετικός τύπος καρκίνου του δέρματος, γίνεται σήμερα με τη διακοπή χορήγησης της κομπιμετινίμπης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Οι περίπου 50 ασφαλισμένοι που λαμβάνουν το φάρμακο θα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα 5.777 ευρώ ή 69.324 που είναι η ετήσια δόση του φαρμάκου, αφού υπουργείο Υγείας και ΕΟΦ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία με την εταιρεία Roche. Μάλιστα, το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν οι ασθενείς από την τσέπη τους είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς το φάρμακο δίνεται συνδυαστικά με άλλο. Πρόκειται για το πρώτο φάρμακο που διακόπτεται η χορήγησή του σε ασφαλισμένους, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ακολουθήσει και καινοτόμο φάρμακο για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Το μέτρο έμμεσης περικοπής της τιμής του φαρμάκου έγινε με στόχο τη μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης κατά 13 εκατομμύρια ευρώ και όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται για ορθολογικό μέτρο, καθώς δεν θα επιφέρει καμία ελάφρυνση στον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι σε άλλα Ταμεία θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τη θεραπεία τους. Η κομπιμετινίμπη συμπεριλήφθηκε στη θετική λίστα τον Φεβρουάριο του 2017 και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα. Όπως αναφέρουν στελέχη της Roche, «με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, η τιμή του σκευάσματος μειώνεται κατά 40% – χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το clawback – και κατά 50% αν περιληφθεί και το clawback, γεγονός που καθιστά τη διάθεσή του υπό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αποζημίωσης και μέσω της θετικής λίστας μη βιώσιμη». Βάσει νόμου, πάντως, η αρχική τιμή των νέων θεραπειών στην Ελλάδα καθορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών στην Ευρώπη, οπότε εκ προοιμίου το κόστος των νέων θεραπειών είναι ήδη πολύ χαμηλό. reader

