Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σαφές προβάδισμα της Φώφης Γεννηματά και σκληρή μάχη μεταξύ των Νίκου Ανδρουλάκη, Σταύρου Θεοδωράκη και Γιώργου Καμίνη για τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στον β’ γύρο, δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Prorata και δημοσιεύει σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών». Στην πρόθεση ψήφου μεταξύ των εννέα διεκδικητών της αρχηγίας του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, η Φώφη Γεννηματά προηγείται με ποσοστό 25%, γεγονός που την καθιστά ακλόνητο φαβορί για την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Από εκεί και πέρα, επικρατεί «συνωστισμός» τριών υποψηφίων για τη δεύτερη θέση, με διαφορές στα όρια ή μικρότερες του στατιστικού λάθους, που προμηνύουν ντέρμπι ψήφο-ψήφο το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου. Ειδικότερα, ποσοστό 11% συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μισή μονάδα υπολείπεται ο Σταύρος Θεοδωράκης (10,5%) και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής ο Γιώργος Καμίνης με 9%. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους υποψηφίους, 6% λαμβάνει ο Γιάννης Μανιάτης, 3% ο Γιάννης Ραγκούσης, στο 1% καταγράφονται οι Κωνσταντίνος Γάτσιος και Δημήτρης Τζιώτης και στο 0,5% ο Απόστολος Πόντας. Σημειώνεται ότι εξαιρετικά υψηλό (33%) είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, παρά το ότι η αναμέτρηση οδεύει προς την τελική της ευθεία. Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών iefimerida

