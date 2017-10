Οκτώβριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Ενα νέο, καινοτόμο εγχείρημα, τα «μικρά κουτάλια», εστιάζει στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και των συνδεόμενων νόσων στην προσχολική ηλικία. «Έχουμε δημιουργήσει ένα υλικό που έχει ψηφιοποιηθεί σε πλατφόρμα e learning όπου εκπαιδεύονται οι παιδαγωγοί των βρεφονηπιακών σταθμών μέσω αυτής της πλατφόρμας από το σπίτι τους οποιαδήποτε ώρα θέλουν όπου κι αν βρίσκονται, ακόμη και σε απομακρυσμένα μέρη. Αρκεί να έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο» αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μπάρμπαρα Αναγνώστου, υπεύθυνη επικοινωνίας της ΜΚΟ «Μαθαίνω Διατροφή». Μέσα από μια εύκολη πλοήγηση στην πλατφόρμα που διαθέτει η «Μαθαίνω Διατροφή», ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο, να κατανοήσει τι είναι σημαντικό και πώς θα το μεταδώσει στα παιδιά.

«Δεν αφορά όμως μόνο θέματα διατροφής αλλά και την κίνηση και την άσκηση των παιδιών. Διότι μέσω αυτής της πλατφόρμας ο εκπαιδευτικός θα βρει τρόπους διδασκαλίας για ενεργητικό παιχνίδι μέσα σε κλειστούς χώρους όπως σε μια αίθουσα, σε ένα δωμάτιο». Τι λάθη κάνουν συνήθως οι γονείς «Το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα αγγίζει το 40% στις ηλικίες 9-15 ετών. Ναι μεν η παιδική παχυσαρκία έχει την βάση της στην προσχολική ηλικία. αλλά στην πραγματικότητα εμφανίζεται στα 8 χρόνια ενός παιδιού».

Αυτό υπογραμμίζει η ειδική διατροφολόγος του «Μαθαίνω Διατροφή», Όλγα Κουνάρη. Όπως διευκρινίζει τα συνήθη «λάθη» των γονιών όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους είναι: Πρώτον, ότι δεν ορίζουν αποκλειστικά εκείνοι το τι θα φάει το παιδί, αλλά αφήνουν πολλά περιθώρια επιλογών σε εκείνα. Συχνά τα ρωτούν το τι θέλουν εκείνα να φάνε με αποτέλεσμα να μην ελέγχουν το τι προσφέρουν στο παιδί. Δεύτερον, δεν τηρούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ειδικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επειδή συνήθως δεν θέλουν να τρώνε κανονικά και αρκετά. Έτσι, οι γονείς κάνουν το λάθος να προσφέρουν διαρκώς είτε κάτι ένα μπισκοτάκι, ένα φρουτάκι προκειμένου να φάει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί δεν τρώει επαρκώς τα κυρίως γεύματα, με αποτέλεσμα να μην αυτορυθμίζεται. Τρίτον, οι γονείς δεν καθορίζουν το πού θα φάει το παιδί. Πολλές φορές τρώει καθώς περπατάει, είτε μπροστά στην τηλεόραση, το τάμπλετ, στην παιδική χαρά, στο αυτοκίνητο. «Άρα», όπως συστήνει η κ. Κουνάρη «ο γονιός πρέπει να ορίζει ο ίδιος το τι θα φάει το παιδί του, λαμβάνοντας υπόψη του βέβαια τις προτιμήσεις του, να υπάρχει και να τηρεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και τέλος, όσο μικρό κι αν είναι το παιδί να τρώει πάντα στο τραπέζι ώστε να νιώθει κομμάτι της διαδικασίας φαγητού της οικογένειας».



Στα θρανία οι νηπιαγωγοί Στα θρανία θα καθίσουν οι νηπιαγωγοί βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αθηναίων προκειμένου να εκπαιδευτούν στο θέμα της σωστής διατροφής στην προσχολική ηλικία και της παιδικής παχυσαρκίας.

Όπως τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μπάρμπαρα Αναγνώστου, «είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να έχουμε μια συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων στην περιοχή της Κυψέλης από τις αρχές του 2018. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το πολυιατρείο της Κυψέλης σε 10 βρεφονηπιακούς σταθμούς θα γίνουν βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε νηπιαγωγούς, οι οποίοι με την σειρά τους θα εκπαιδεύουν τα παιδιά για να κάνουν σωστές επιλογές, ενώ παράλληλα θα κάνουν και… μαθήματα στους γονείς.

Βέβαια όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν οι ίδιοι απευθείας από την ψηφιακή πλατφόρμα μας».



Απώτερος στόχος, των σεμιναρίων είναι «να έχουμε πρόσβαση σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και προσδοκούμε μια ευρύτερη συνεργασία με όλους τους δήμους και κοινότητες στην Ελλάδα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσω της εκπαίδευσης και της πρόληψης. Φιλοσοφία μας είναι να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά για να αλλάξει το προφίλ υγείας των παιδιών αυτής της χώρας», είπε η κ. Αναγνώστου. ΑΠΕ-ΜΠΕ

