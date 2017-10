Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε διψήφια ποσοστά συνεχίζουν να κινούνται, οι διαφορές που χωρίζουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, στις δημοσκοπήσεις. Σε νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τον ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται μόλις στο 18%. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Χρυσή Αυγήμε 7% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 6,5%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ένωση Κεντρώων με 3%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2% και το Ποτάμι με 1,5%. Περίπου το 7% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα ψηφίσει «Άλλο κόμμα», ενώ στο 16% βρίσκονται οι αναποφάσιστοι. Στην παράσταση νίκης, η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας είναι συντριπ τική με 65,5% ενώ και στην κατηγορία του καταλληλότερου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 37% έναντι του Αλέξη Τσίπρα με το 22%.

Η έρευνα καταγράφει ακόμα πως το 75,5% θεωρεί πως η κυβέρνηση κινείται στη λάθος κατεύθυνση, την απαισιοδοξία των νοικοκυριών που θεωρούν πως η κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες είτε θα χειροτερεύσει (50%) είτε θα παραμείνει ίδια (37%). Η ικανοποίηση από την κυβέρνηση βρίσκεται στο 6,5%, όμως μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν απογοητευμένοι μεν, τονίζοντας όμως πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές σε ποσοστό 35,5%. Η έρευνα του ΠΑΜΑΚ, καταγράφει παράλληλα και την άποψη της κοινής γνώμης για το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, τις συμφωνίες που υπογράφηκαν εκεί. Το 31% των ερωτηθέντων στέκεται θετικά απέναντι στην επίσκεψη, ενώ το 46,5% αρνητικά. Δείτε εδώ ολόκληρη τη δημοσκόπηση.

