Ποινή κάθειρξης 19 ετών επέβαλλε το Πενταμελες Εφετειο Κακουργημάτων στον Άκη Τσοχατζόπουλο για την υπόθεση των «χρυσών μιζών» από τα εξοπλιστικά προγράμματα, στον οποίο το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Αντίθετα το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικό στον Γιάννη Σμπωκο και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Αναλυτικά οι ποινές που ανακοίνωσε το δικαστήριο είναι οι εξής : Άκης Τσοχατζόπουλος: 19 χρόνια κάθειρξη

Αστέριος Οικονομίδης: 8 έτη κάθειρξη

Φρόσω Λαμπροπούλου: 12χρόνια κάθειρξη- χωρίς ελαφρυντικό-

Νίκος Ζήγρας: 4 χρόνια φυλάκιση

Γιώργος Σαχπατζίδης: 9 κάθειρξη

Αρετή Τσοχατζοπούλου: 8 χρόνια κάθειρξη

Βίκυ Σταμάτη: 8 χρόνια κάθειρξη

Ιωάννης Σμπώκος: 8χρόνια κάθειρξη

Μαρία Ταλίτα Τσεκούρα: 5 κάθειρξη

Νίκος Γεωργουλάκης: 6 κάθειρξη

Παναγιώτης Σταμάτης: 4 χρόνια ποινή φυλάκισης

Οράτιος Μελάς: 6 χρόνια κάθειρξη

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης: 6 χρόνια κάθειρξη

Γκούντρουν Μόλντενάουερ: 4 χρόνια ποινή φυλάκισης

Νίκος Καρατζάς: 4 χρόνια φυλάκιση

Γιώργος Κωνσταντάτος: 6 χρόνια κάθειρξη Τα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν κατά περίπτωση είναι αυτά του πρότερου έντιμου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Το Δικαστήριο διέκοψε για το πρωί της Τρίτης, στις 10:30 για να εξετάσει τα αιτήματα αναστολής ενώ μέχρι τότε όλοι οι παριστάμενοι στο δικαστήριο θα κρατηθούν στη ΓΑΔΑ. Αμέσως μετά την ανακοίνωση επί των ποινών η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε: «κριθήκατε με επιείκεια…» iefimerida

