Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αύξηση των εμφραγμάτων σε ανασφάλιστους και ανέργους, αλλά και αύξηση τουποσοστού των καρδιοπαθών που παραμελούν τον εαυτό τους, διακόπτοντας ακόμη και την φαρμακευτική τους αγωγή, διαπιστώνουν οι επιστήμονες στη χώρα μας. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι καταγράφονται στη χώρα μας 24.000 εμφράγματα, από τα οποία, τουλάχιστον τα μισά χρειάζονται επεμβατική αντιμετώπιση. Απογοητευτικοί είναι και οι αριθμοί που αφορούν τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, που υπολογίζονται στα 30.000, αλλά και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, που ξεπερνά τις 5.000 περιπτώσεις το χρόνο. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή το 38ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, που θα γίνει στην Αθήνα από 19 έως 21 Οκτωβρίου και συμπίπτει και με την επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ). Το φετινό συνέδριο είναι αφιερωμένο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και του αιφνίδιου θανάτου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Τσιούφης, τόνισε πως τα «30.000 νέα περιστατικά αγγειακής εγκεφαλικής νόσου, αποτελούν την 1η αιτία αναπηρίας στη χώρα μας, με συνολικές άμεσες υγειονομικές δαπάνες 563 εκατ. ευρώ και έμμεσες δαπάνες 1 δισ. ευρώ». Όπως είπε, η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης εγκεφαλικών, μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση, αλλά τα εγκεφαλικά που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή είναι τα πιο σοβαρά, με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων και μόνιμων αναπηριών. «Στον τομέα της θεραπείας του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κερδίζει έδαφος η έγκαιρη θρομβόλυση και η επεμβατική αντιμετώπιση με τη μηχανική θρομβεκτομή, που σε εξειδικευμένα κέντρα δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα» πρόσθεσε ο κ. Τσιούφης. Ο τ. πρόεδρος της ΕΚΕ, Στέφανος Φούσας, ανέφερε ότι «λόγω αυξημένου και παρατεινόμενου άγχους, αυξάνονται οι καρδιοπαθείς που παραμελούν τον εαυτό τους και διακόπτουν ακόμα και την φαρμακευτική τους αγωγή», κάνοντας παράλληλα την εκτίμηση πως έχουν αυξηθεί τα εμφράγματα σε ομάδες πληθυσμού όπως οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι. Μείζον πρόβλημα, όπως τόνισε, «είναι να μειώσουμε τον χρόνο ισχαιμίας, δηλαδή να μειώσουμε τον χρόνο από την έναρξη του πόνου του εμφράγματος, μέχρι να φτάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο». Όπως εξήγησαν, οι παράγοντες κινδύνου παραμένουν οι ίδιοι και είναι ο διαβήτης – ένας στους 10 στο μέλλον θα είναι διαβητικός, ενώ ένας στους 2 δεν θα το γνωρίζει- το κάπνισμα -το 33% των Ελλήνων καπνίζουν και το 13% είναι κάτω των 15 ετών- και ότι πολλοί αδιαφορούμε για μεσογειακή διατροφή και την άσκηση για τουλάχιστον 30 λεπτά ημερησίως. O Ιωάννης Κανακάκης, γενικός γραμματέας της ΕΚΕ, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ανέφερε, ότι «οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με τους θανάτους από καρδιακά αίτια να αντιπροσωπεύουν το 40% του συνολικού αριθμού των θανάτων στις ευρωπαϊκές χώρες». Για την Προληπτική Καρδιολογία, μίλησε ο Χαράλαμπος Γράσσος, μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ, επισημαίνοντας πως «όσον αφορά το κάπνισμα, σύσταση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αποτελεί η άμεση διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή κάθε μορφής εξάρτησης, ενώ ως προς την παχυσαρκία, και με δεδομένη μάλιστα την αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην παιδική παχυσαρκία, βασικός κανόνας παραμένει η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών ζωής και η ισορροπημένη διατροφή». gazzetta

