Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι καταναλωτικές δαπάνες των Ελλήνων «ψαλιδίστηκαν» κατά 36 δισ. ευρώ μέσα σε μια επταετία και πλέον η ετήσια ονομαστική κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι 12.940 ευρώ, με τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη να φτάνει στα 21.413 ευρώ. Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, που φτάνει σήμερα στα 116 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί στο 65% του κοινοτικού μέσου όρου των 27 και στο 60% των κρατών της ευρωζώνης. Απόκλιση υπάρχει και στον δείκτη πραγματικής κατά κεφαλήν κατανάλωσης της Eurostat στο σύνολο κατανάλωσης/οικονομίας με την Ελλάδα στο 77 έναντι 100 της ΕΕ27 και 105 των μελών της ευρωζώνης, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ καταγράφοντας τις τάσεις στην καταναλωτική δαπάνη. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος το 9μηνο του 2017 Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου διαμορφώθηκε στις 85,7 μονάδες το Σεπτέμβριο του 2017 έναντι 99,6 μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Αναλυτικότερα: Α ́ εννιάμηνο 2017/2016: -7,0%➢Σεπτέμβριος 2017/2016: -14,0%

Σεπτέμβριος/Αύγουστος 2017: +1,8% Παράλληλα, οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο – Δ ́ τρίμηνο 2017 – χάνουν έδαφος (στις -9 από + 4 μονάδες το ισοζύγιο). Στοιχεία για μειωμένη καταναλωτική δαπάνη σε σούπερ μάρκετ Ραγδαία υποχώρηση μέσα σε μόλις δύο χρόνια (2015/2017) σημειώνει η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για τις αγορές από το σούπερ μάρκετ. Eνώ, το 2015 η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ ήταν 280 ευρώ, στη διάρκεια του 2017 (αα’ τετράμηνο) ανέρχεται μέχρι στιγμής στα 239 ευρώ (-41 ευρώ). Το διαρκώς συρρικνούμενο εισόδημα, απότοκο των αλλεπάλληλων φορολογικού κυρίως χαρακτήρα επιβαρύνσεων, αποτελεί τη βασική αιτία για την «ελάφρυνση» του καλαθιού, με επακόλουθο τη μείωση τζίρου και περιθωρίου κέρδους για τις εταιρείες του κλάδου. Σύμφωνα με την έρευνα « ShopperHood Study» (παρουσίαση σε 12ο Συνέδριο του ECR Hellas-σύνδεσμος προμηθευτών και λιανεμπόρων), οι καταναλωτές πλέον όχι μόνο πάνε λιγότερες φορές τον μήνα στο σούπερ μάρκετ (9 έναντι 10 το 2015), αλλά ξοδεύουν και λιγότερα (26,5 ευρώ το μέχρι στιγμής μέσο «καλάθι» φέτος έναντι 28 ευρώ το 2015).

Μειωμένος ο τζίρος λιανεμπορίου και προμηθευτών Ο τζίρος του Λιανεμπορίου και των προμηθευτών υποχωρεί και εξαιτίας της υπερβολικής εστίασης του κλάδου στις προσφορές, τάση που ενισχύθηκε και μπροστά στην επιτακτικότητα κάλυψης του μεριδίου του «Μαρινόπουλου». Βάσει της έρευνας, το 51% πλέον των καταναλωτών περιμένει να αγοράσει ένα προϊόν μέχρι αυτό να διατεθεί σε προσφορά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν 42%. Σε αρνητική τροχιά κινείται ο τζίρος των σούπερ μάρκετ καθώς το πεντάμηνο Ιανουαρίου -Μαΐου 2017 υπολογίζεται μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά περίπου 5%. Όμως η κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα με 2.025 ευρώ, συγκλίνει κατά 94% με τον μέσο όρο της ευρωζώνης των 2.156 ευρώ. Στα 2,1 δισ. ευρώ οι απώλειες στο λιανικό εμπόριο Η σωρευτική μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο ΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο κατά τη διάρκεια των επταμήνων (μέσος όρος μηνιαίων δεικτών) 2017/2008, καταδεικνύει μία μείωση της τάξεως του 33,5%. Ο συνολικός τζίρος επταμήνου σε απόλυτα

ποσά το 2009 ήταν 6,30 δισ. ευρώ, το 2016 ήταν 4,06 δισ. ευρώ, ενώ κατ ́εκτίμηση την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είναι 4,19 δις, δηλαδή 2,11 δισ. ευρώ λιγότερα. Από τη σύγκριση των επταμήνων 2017/2016 προκύπτει αύξηση του ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο κατά 3,1%. Παρόλα αυτά και σε αντίθεση με την προαναφερθείσα ανοδική τάση, από την ετήσια σύγκριση των επταμήνων 2017/2016 ορισμένες υποκατηγορίες του Λιανικού Εμπορίου, όπως τα Τρόφιμα/Ποτά/Καπνός (-2,2%), τα Φαρμακευτικά/Καλλυντικά (-2,2%) και τα Πολυκαταστήματα (- 0,6%) σημειώνουν υποχώρηση του κύκλου εργασιών τους. iefimerida

