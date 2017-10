Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στη φυλακή επιστρέφει ο Ακης Τσοχατζόπουλος αλλά και 8 ακόμη άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση των «χρυσών μιζών» -μεταξύ των οποίων η κόρη του Αρετή και η Βίκυ Σταμάτη- μετά από την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Στη φυλακή -έστω και για μικρό χρονικό διάστημα -επιστρέφουν 9 από τους 16 κατηγορούμενους για τις μίζες των εξοπλιστικών με κεντρικό εμπλεκόμενο τον πρώην υπουργό Εθνικής Αμυνας Ακη Τσοχατζόπουλο. Επιστροφή στη φυλακή και για την Βίκυ Σταμάτη, τουλάχιστον έως ότου αποφανθεί ο Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών για το χρόνο που έχουν ήδη εκτίσει στις φυλακές προκειμένου να κρίνει αν οι κρατούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις για απόλυση υπό όρους. Στη φυλακή επιστρέφουν και οι Αστέριος Οικονομίδης, Γιώργος Σαχπατζίδης και Αρετή Τσοχατζόπουλου.

Ο Γιάννης Σμπώκος είναι ο μόνος από τους καταδικασθέντες ο οποίος βρίσκεται στην φυλακή και παραμένει γιατί ήδη εκτίει ισόβια για άλλη υπόθεση. Οι Οράτιος Μελάς (κατ´ οίκον περιορισμός με όρους), Νίκος Αντωνιάδης, Γιώργος Κωνσταντάτος, Νίκος Γεωργουλάκης (βρίσκεται στην Αμερική) καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης που δεν αναστάλθηκαν ούτε μετατράπηκαν και είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πραγματική έκτιση της ποινής τους. Οι οκτώ εκ των 16 καταδικασθέντων για την υπόθεση του Akis Gate κατέθεσαν αίτημα αναστολής ή μετατροπής της ποινής που τους επιβλήθηκε. Το δικαστήριο αποφάσισε την μετατροπή των ποινών που επιβλήθηκαν σε πέντε καταδικασθέντες. Πρόκειται για τους Νίκο Ζηγρα, Παναγιώτη Σταμάτη, Γκούντρουν Τσοχατζόπουλου, Ταλιτα- Μαρία Τσεκούρα και Νίκο Καρατζά. Η ποινή τους μετατράπηκε προς 20 ευρώ ημερησίως ενώ το Δικαστήριο όρισε για τους τέσσερις πρώτους να καταβάλλουν τα χρήματα της μετατροπής της ποινής τους σε 36 δόσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να τρέχουν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Επίσης, έδωσε προθεσμία για την καταβολή του ποσού στον Νίκο Καρατζά. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα που κατέθεσαν για αναστολη της ποινής τους οι Οράτιος Μέλας και Κωνσταντίνος Αντωνιαδης οι οποίοι υπέβαλαν το αίτημα λόγω των στοιχείων που έχουν εισφέρει στην υπόθεση. Αναλυτικά οι ποινές που ανακοίνωσε το δικαστήριο τη Δευτέρα είναι οι εξής: Άκης Τσοχατζόπουλος: 19 χρόνια κάθειρξη

Αστέριος Οικονομίδης: 8 έτη κάθειρξη

Φρόσω Λαμπροπούλου: 12χρόνια κάθειρξη- χωρίς ελαφρυντικό

Νίκος Ζήγρας: 4 χρόνια φυλάκιση

Γιώργος Σαχπατζίδης: 9 κάθειρξη

Αρετή Τσοχατζοπούλου: 8 χρόνια κάθειρξη

Βίκυ Σταμάτη: 8 χρόνια κάθειρξη

Ιωάννης Σμπώκος: 8χρόνια κάθειρξη

Μαρία Ταλίτα Τσεκούρα: 5 χρόνια κάθειρξη

Νίκος Γεωργουλάκης: 6 χρόνια κάθειρξη

Παναγιώτης Σταμάτης: 4 χρόνια ποινή φυλάκισης

Οράτιος Μελάς: 6 χρόνια κάθειρξη

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης: 6 χρόνια κάθειρξη

Γκούντρουν Μόλντενάουερ: 4 χρόνια ποινή φυλάκισης

Νίκος Καρατζάς: 4 χρόνια φυλάκιση

Γιώργος Κωνσταντάτος: 6 χρόνια κάθειρξη iefimerida

