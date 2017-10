Οκτώβριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής στο Σαν Αντόνιο του Τέξας παρουσιάσθηκε μια μικρή επιστημονική μελέτη σε 135 γυναίκες.



Η μελέτη έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον του Σεντ Λούις και η οποία συμπέρανε ότι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες μιας γυναίκας να μείνει έγκυος, επειδή φαίνεται να βοηθά να αυξηθεί το απόθεμα των ωαρίων της. Αν αυτό όντως ισχύει, ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις στις γυναίκες να μην πίνουν καθόλου αλκοόλ, όταν θέλουν να πιάσουν παιδί, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα το αναπτυσσόμενο έμβρυο.

Γι’ αυτό, άλλοι ειδικοί δήλωσαν επιφυλακτικοί -με δεδομένο και το μικρό μέγεθος της νέας μελέτης- έως ότου γίνουν μεγαλύτερες έρευνες. Σε κάθε περίπτωση, τόνισαν ότι η ποσότητα κρασιού πρέπει να είναι μικρή. Οι Αμερικανοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ενώ το κόκκινο κρασί φαίνεται να βοηθάει, το λευκό κρασί, η μπίρα και τα άλλα αλκοολούχα ποτά δεν σχετίζονται με αυξημένη γονιμότητα. Η ιδιαιτερότητα του κόκκινου κρασιού αποδίδεται κυρίως στην αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική ουσία ρεσβερατρόλη, που υπάρχει άφθονη στο κόκκινο κρασί.



Ζευγάρια που προσπαθούν χωρίς επιτυχία για τουλάχιστον τρία χρόνια να κάνουν παιδί, έχουν στην καλύτερη περίπτωση πιθανότητα 25% να το πετύχουν με φυσικό τρόπο μέσα στην επόμενη χρονιά, με συνέπεια να οδηγούνται συχνά στην επιλογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 31st, 2017 at 14:06 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.