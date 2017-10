Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Τετάρτη 1 Νοέμβρη 2017 η ΤΕ Γρεβενών του ΚΚΕ για να τιμήσει την επέτειο των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση θα προβάλει στις 7μμ στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Γρεβενών το αριστούργημα των Μ. Μαγιέβσκαγια και Α. Μασλιούκοβ «Παιδαγωγικό Ποίημα – Ο Δρόμος προς τη Ζωή». Ταινία βασισμένη στο σπουδαίο, ομώνυμο βιβλίο – ντοκουμέντο του Σοβιετικού παιδαγωγού Αντον Μακαρένκο (σ.σ. κυκλοφορεί από τη «Σύγχρονη Εποχή»), για την πρωτοποριακή παιδαγωγική μέθοδο που εφάρμοσε ο Μακαρένκο, ανατρέποντας το σκοταδισμό και τη βία της τσαρικής εκπαίδευσης και κατορθώνοντας να καλλιεργήσει μορφωτικά, ψυχοπνευματικά και συνειδησιακά εκατοντάδες παραβατικά παιδιά. Με το εκπαιδευτικό του έργο, ο Α. Μακαρένκο κατάφερε να μορφώσει εκατοντάδες νεαρούς παραβάτες, δημιουργώντας και διαπαιδαγωγώντας τον «σοβιετικό» άνθρωπο, τον άνθρωπο που κλήθηκε να θεμελιώσει και να αναπτύξει το πρώτο κοινωνικό σύστημα στην ανθρώπινη ιστορία στο οποίο καταργήθηκε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Βιβλίο και ταινία προσφέρουν έναν άκρως επίκαιρο και αναγκαίο σήμερα «οδηγό», για το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Και αποτελούν σημαντικό εφόδιο για κάθε εργαζόμενο γονιό, εργαζόμενο νέο, φοιτητή, σπουδαστή, μαθητή, για κάθε νέο ζευγάρι που μεγαλώνει παιδιά. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1936. Εχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και κατέκτησε τη διεθνή αναγνώριση. Η ταινία γυρίστηκε το 1955 και το 1956 προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Πρωταγωνιστής της, ως Μακαρένκο, ήταν ο Νικολάι Σέργκιεφ. Για το βιβλίο έχουν πει: — «Το θαυμάσιο και εκπληκτικό πετυχημένο παιδαγωγικό αυτό πείραμα έχει παγκόσμια σημασία» (Μαξίμ Γκόρκι). — «Το βιβλίο αυτό δεν έχει προηγούμενο. Είναι ένας νέος τύπος βιβλίου. Τίποτα δεν μπορεί να σκιάσει την ακτινοβολία του ή να φράξει το μέλλον του» (Λουί Αραγκόν). Η ταινία αντανακλά πολλές από τις εμπειρίες που βίωσαν τόσο τα παιδιά όσο και ο ίδιος ο Μακαρένκο στο σταθμό «Γκόρκι». Το σημαντικό είναι πως η ταινία αναδεικνύει το εκπαιδευτικό έργο του Μακαρένκο ως προς την απόρριψη των βίαιων και αντιπαιδαγωγικών μεθόδων εκμάθησης του τσαρικού παρελθόντος. Καλό είναι να έχουμε υπόψη μας πως μιλάμε για τη δεκαετία του 1920, που όλα αυτά φάνταζαν εξαιρετικά ρηξικέλευθα. Ο Μακαρένκο, ωστόσο, κατόρθωσε να μεταμορφώσει τα «δύσκολα» αυτά παιδιά σε σωστούς και ικανούς πολίτες, μόνο με υπομονή, προσπαθώντας να αναπτύξει μέσα τους αισθήματα αγάπης τόσο για την εργασία όσο και το ένα παιδί για το άλλο. Και έτσι πέτυχε το στόχο του. Σκηνοθεσία: Aleksei MASLYUKOV – Mechislava MAYEVSKAYA Σενάριο: I. MANEVITCH – A. MASLΥUKOV

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 31st, 2017 at 11:08 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.