Οκτώβριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Εκτός από το δερματολόγο και το κατάστημα καλλυντικών, στη μάχη κατά των ρυτίδων μπορούν να βοηθήσουν και κάποια τρόφιμα. Η αυστραλιανή διαιτολόγος Μέλανι ΜακΓκρις υποστηρίζει ότι το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτά που τρώμε και ότι πολλά τρόφιμα μπορούν να επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης.



Μια βασική συμβουλή σύμφωνα με την ΜακΓκρις είναι η αποφυγή τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα, κοινώς σοκολάτες, κέικ, μπισκότα και λοιπές λιχουδιές. Αλλος βασικός κανόνας η αποφυγή του αλκοόλ. «Το αλκοόλ είναι ένα ισχυρό διουρητικό που αφυδατώνει το δέρμα. Οσο λιγότερο αλκοόλ πίνουμε, τόσο καλύτερη είναι η επιδερμίδα. Σε κάθε περίπτωση, αν πιείτε, φροντίστε να πιείτε μαζί και άφθονο νερό» . Από την άλλη πλευρά η διαιτολόγος από την Αυστραλία υποστηρίζει ότι το κλειδί για μια καλή εμφάνιση μέχρι τα βαθιά γεράματα, χωρίς ρυτίδες, είναι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. «Είναι ιδανικά για την παραγωγή κολλαγόνου γενικά. Ειδικά τα μήλα», εξηγεί. Επίσης, βασικά για μια διατροφή για αποφυγή ρυτίδων είναι και τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολωμός λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε Ω3. «Εκτός του ότι τα Ω3 είναι ιδανικά για την καρδιά και την ψυχική μας υγεία, τα Ω3 είναι επίσης ωφέλιμα για λαμπερό δέρμα και γυαλιστερά μαλλιά».



Σύμφωνα με την διατροφολόγο από την Αυστραλία οι πέντε τροφές που μάχονται τη γήρανση είναι οι εξής: Γλυκοπατάτες -Εχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και είναι πηγή βιταμίνης Α, η έλλειψη της οποίας κάνει το δέρμα τραχύ και ξηρό.

Σκόρδο -Το σκόρδο είναι ιδανικό για την αντιγήρανση καθώς αυξάνει τη ροή του αίματος κάτι που κάνει το δέρμα λαμπερό. Περιέχει ακόμη ένα αντιοξειδωτικό που ονομάζεται αλικίνη και το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.

Σπανάκι -Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α και C.

Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός -Είναι μια από τις πλουσιότερες πηγές Ω3. Αυτό βοηθά το δερμα να φαίνεται λαμπερό.

Κέιλ -Πλούσιο σε καροτενοειδή τα οποία εμποδίζουν την υποβάθμιση του κολλαγόνου λόγω ηλικίας. iefimerida loading…

