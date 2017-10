Οκτώβριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Το σύμπαν μας δεν θα έπρεπε να υπάρχει, λένε οι επιστήμονες. Οι καλύτεροι των επιστημόνων όλου του κόσμου εξακολουθούν να αγωνίζονται για να βρουν για ποιο λόγο το σύμπαν δεν καταστράφηκε μόλις δημιουργήθηκε. Αυτό, λέει η επιστήμη, θα έπρεπε να είχε συμβεί, αλλά σαφώς δεν συνέβη.



Στην αρχή του σύμπαντος, σύμφωνα με το πρότυπο μοντέλο, υπήρχαν ίσες ποσότητες ύλης και αντι-ύλης. Το πρόβλημα με αυτό είναι θα έπρεπε να είχε αφανίσει ο ένας τον άλλον, διαλύοντας τα πάντα. Οι ερευνητές αναζητούν μανιωδώς για κάποια διαφορά ανάμεσα στην ύλη και την αντι-ύλη που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το σύμπαν υπάρχει ακόμα. Αλλά έχουν δοκιμάσει μια σειρά από διαφορετικές θεωρίες – όχι έχουν διαφορετική μάζα, ηλεκτρικό φορτίο ή κάτι άλλο, χωρίς ωστόσο να έχουν βρει καμία διαφορά. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να αναρωτηθούν γιατί το σύμπαν υπάρχει ακόμα.



«Όλες οι παρατηρήσεις μας βρίσκουν μια πλήρη συμμετρία μεταξύ ύλης και αντιύλης, γι’ αυτό το σύμπαν δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πραγματικότητα» εξήγησε ο Κρίστιαν Σμορρα, συγγραφέας της νέας μελέτης που διεξήχθη στο CERN. «Μια ασυμμετρία πρέπει να υπάρχει κάπου εδώ, απλά δεν καταλαβαίνουμε πού είναι η διαφορά. Ποια είναι η πηγή του σπασίματος της συμμετρίας;» Η τελευταία λύση θα ήταν ο διαφορετικός μαγνητισμός της ύλης και της αντιύλης. Αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι είναι πανομοιότυπα και κατ’ αυτόν τον τρόπο – προσθέτοντας ακόμη ένα μυστήριο στο ερώτημα γιατί ο κόσμος υπάρχει ακόμα. Η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Δρ Σμόρρα, φαινόταν να μετρά αντιπρωτόνια για να ανακαλύψει πώς ήταν διαφορετικά από τα πρωτόνια που μας περιβάλλουν. Μέτρησαν το μαγνητισμό της αντιύλης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ και εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν πως η ύλη και η αντιύλη φαινόταν ακριβώς συμμετρική. Οι ερευνητές τώρα ελπίζουν πως θα είναι σε θέση να εξετάσουν τα αντιπρωτόνια με ακόμη πιο ακριβείς τρόπους και να δουν αν υπάρχει διαφορά. iefimerida loading…

