Οκτώβριος 31st, 2017 by Σταματίνα

Απάντηση στις «φήμες» που διακινούνται τις τελευταίες ώρες τόσο εντός όσο και εκτός Βελγίου έδωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Σαρλ Μισέλ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν έκανε τίποτα απολύτως για να ενθαρρύνει τον Κάρλες Πουτζδεμόν να πάει στις Βρυξέλλες.



Ο Πουτζντεμόν έδωσε σήμερα συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες κατά την οποία είπε ότι αποδέχεται τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε η κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης, αλλά ζήτησε δικαστικές εγγυήσεις πριν επιστρέψει στην Ισπανία. «Η βελγική κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτε για να ενθαρρύνει τον κ. Πουτζντεμόν να έρθει στο Βέλγιο», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού Σαρλ Μισέλ. «Η βελγική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καλέσει σε πολιτικό διάλογο για την επίλυση της κρίσης στην Ισπανία, στο πλαίσιο της εθνικής και της διεθνούς τάξης», προστίθεται στη δήλωση.



Ο Πουτζντεμόν θα αντιμετωπισθεί στο Βέλγιο «όπως οποιοσδήποτε άλλος Ευρωπαίος πολίτης, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα, ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα», προστίθεται στη δήλωση του πρωθυπουργού Σαρλ Μισέλ. iefimerida loading…

