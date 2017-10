Οκτώβριος 31st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Βέλγος δικηγόρος Paul Beckaert επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο καθαιρεθείς Καταλανός ηγέτης Κάρλες Πουτζντεμόντ βρίσκεται στο Βέλγιο και ότι ο ίδιος ανέλαβε να τον εκπροσωπήσει.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει αν συνεργάζεται με τον Πουτζντεμόντ για τη χορήγηση μιας αίτησης ασύλου. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Κάρλες Πουτζντεμόντ με διόρισε ως νόμιμο εκπρόσωπό του, καθώς βρίσκεται σήμερα στο Βέλγιο», δήλωσε ο Beckaert σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters. «Είμαι ο δικηγόρος του σε περίπτωση που με έχει ανάγκη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι φάκελοι που να προετοιμάζω γι’ αυτόν», δήλωσε ο δικηγόρος, ο οποίος εδρεύει στο Tielt στο δυτικό Βέλγιο. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο εν λόγω δικηγόρος φέρεται να είχε αναλάβει υποθέσεις τρομοκρατών της ΕΤΑ, της βασκικής εθνικιστικής και αυτονομιστικής οργάνωση, που δρα στη Ισπανία. Ο Κάρλες Πουτζντεμόντ φέρεται να συνοδεύεται από πέντε ‘’υπουργούς» της έκπτωτης κυβέρνησης της Καταλονίας ενώ εντείνονται οι φήμες ότι θα ζητήσουν πολιτικό άσυλο στο Βέλγιο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Βελγίου που βρίσκεται στην αντιπολίτευση κάλεσε τον πρωθυπουργό της χώρας Σαρλ Μισέλ να δώσει διευκρινίσεις, χωρίς προς το παρόν αυτό να έχει συμβεί. Πηγή: Reuters

Αναβρασμός στις Βρυξέλλες Η παρουσία του Πουτζντεμόντ στις Βρυξέλλες έχει προκαλέσει αναβρασμό στη χώρα. Το περασμένο σαββατοκύριακο ο Βέλγος υφυπουργός για θέματα Ασύλου και Μετανάστευσης και μέλος του εθνικιστικού φλαμανδικού κόμματος Ν-VA, Τεό Φράνκεν, δήλωσε ότι οι Καταλονοί και ο Κάρλες Πουτζντεμόν είναι καλοδεχούμενοι στο Βέλγιο σε περίπτωση που ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Για μείζον διπλωματικό θέμα και για «άστοχες» και «ανεύθυνες» δηλώσεις κάνει λόγο ο βελγικός τύπος. «Εκ νέου σε τροχιά σύγκρουσης κινούνται Βέλγιο-Ισπανία», παρατηρεί στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο η φλαμανδόφωνη «De Morgen» με αφορμή τις δηλώσεις Φράνκεν, οι οποίες εκτιμάται ότι φέρνουν ακόμα μια φορά το Βέλγο πρωθυπουργό σε θέση απολογούμενου «να τρέχει να σβήσει τη φωτιά». Η De Morgen επισημαίνει ότι ενώ το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη δήλωση του Βέλγου υφυπουργού, φαίνεται ότι έχει ανακύψει ζήτημα και στο εσωτερικό της βελγικής κυβέρνησης η οποία δεν επιθυμεί να διαχωρίσει τη θέση της από αυτήν των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών και για το λόγο αυτό πολλά κορυφαία στελέχη της έχουν σπεύσει να αποδοκιμάσουν τη δήλωση του Τ. Φράνκεν. Στο κύριο άρθρο της πάντως η εφημερίδα επικρίνει σε όλους τους τόνους τις δηλώσεις του Τ. Φράνκεν, τις οποίες χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» και πως «αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να επικρατήσει ψυχραιμία ούτως ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης καθώς η Καταλονία βρίσκεται ενδεχομένως ένα βήμα πριν από την ένοπλη σύγκρουση». Η εφημερίδα υπογραμμίζει πως οι δηλώσεις αυτές γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, υπενθυμίζοντας ότι ο Τ. Φράνκεν κατάφερε με παρόμοια φραστικά πυροτεχνήματα να ανεβάσει στα ύψη τη δημοτικότητά του στη Φλάνδρα και καλεί το Βέλγο πρωθυπουργό Σ. Μισέλ να σταθεί στο ύψος των καθηκόντων του ανακαλώντας τον στην τάξη.

Πηγή: Reuters Σύμφωνα με τη «De Standaard», η δήλωση του Τ. Φράνκεν έχει προκαλέσει μείζον διπλωματικό θέμα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο Βέλγος πρωθυπουργός, Σαρλ Μισέλ παίρνει σαφείς αποστάσεις καλώντας τον Τ. Φράνκεν «να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά», τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κρις Πίτερς να χαρακτηρίζει τη δήλωση «άστοχη,από τη στιγμή που δεν έχει καν τεθεί ένα παρόμοιο θέμα» και άλλους υπουργούς να την αποδοκιμάζουν ευθέως. Εκτιμάται πάντως ότι η δήλωση αυτή «κλείνει το μάτι» στο φλαμανδικό εκλογικό ακροατήριο, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την απροθυμία της βελγικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Καταλονίας. Από την πλευρά της, η φλαμανδόφωνη «De Tijd» θεωρεί πως είναι εκτός ατζέντας για τη βελγική κυβέρνηση η αναγνώριση της Καταλονίας, ωστόσο επισημαίνεται ότι για μια ακόμα φορά ο Βέλγος πρωθυπουργός Σ. Μισέλ, επέλεξε να μη συνταχθεί με τις θέσεις της Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται πως σε μήνυμά του ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέφερε ότι «μια πολιτική κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο με το διάλογο. Τασσόμαστε υπέρ μιας ειρηνικής λύσης με σεβασμό στην εθνική αλλά και τη διεθνή (έννομη) τάξη». Η De Tijd σχολιάζει πως με τη θέση του αυτή ο Μισέλ διαχωρίζει εκ νέου τη θέση του από αυτή των Ευρωπαίων ομολόγων του, αναλαμβάνοντας το ρίσκο να προκαλέσει εκ νέου την οργή της Μαδρίτης. Το μήνυμα του Σ. Μισέλ έγινε ευνοϊκά δεκτό από τον Καταλανό ομόλογό του Κ. Πουτζντεμόν, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι «ο διάλογος είναι η γραμμή που ο ίδιος πάντοτε ακολούθησε και θα συνεχίσει να ακολουθεί». Η De Tijd επισημαίνει ότιτο N-VA δείχνει ικανοποιημένο με τις απόψεις που εξέφρασε ο Σαρλ Μισέλ, με το κόμμα να μην επιθυμεί προς το παρόν να τοποθετηθεί επί του ακανθώδους θέματος της αναγνώρισης της καταλανικής ανεξαρτησίας, με το σκεπτικό ότι προς το παρόν δεν έχει τεθεί επί τάπητος. Από την πλευρά της, η γαλλόφωνη «Le Soir» επισημαίνει ότι η δήλωση του Τ. Φράνκεν, προς τους Καταλανούς αυτονομιστές ότι «μία ενδεχόμενη παροχή προστασίας από το Βέλγιο είναι δυνατή, αν αναλογιστεί κανείς τη σημερινή κατάσταση», προκάλεσε την αντίδραση όχι μόνο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας και του πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι, αλλά και του πρωθυπουργού του Βελγίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος ζήτησε από τον Φράνκεν «να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά». Η Soir επικρίνει έντονα τη στάση του Τ. Φράνκεν, την οποία χαρακτηρίζει «ανόητη» λόγω του ότι εξέθεσε το Βέλγιο στη διεθνή σκηνή. Η εφημερίδα σχολιάζει επίσης ότι ο πρωθυπουργός Σαρλ Μισέλ είναι ο αρμόδιος για την έκφραση της εθνικής θέσης σε αυτό το ζήτημα και όχι ο Τ. Φράνκεν, ενώ υπογραμμίζει και την ακατάλληλη χρονική συγκυρία για τη δήλωση του τελευταίου. Εξάλλου, σχετικά με τη στάση του Τ. Φράνκεν, η γαλλόφωνη «La Libre Belgique», στο κεντρικό της πρωτοσέλιδό της, επισημαίνει πως προκαλεί εκ νέου εντάσεις μεταξύ Μαδρίτης και Βρυξελλών. Η εφημερίδα σχολιάζει πως ο Τ. Φράνκεν προσπαθεί να καθησυχάσει τους ευαίσθητους σε ζητήματα αυτοδιάθεσης Φλαμανδούς πως το Βέλγιο θα επιδείξει αλληλεγγύη προς τους αυτονομιστές Καταλανούς.

Πηγή: Reuters

Καταλονία: Απαγγελία κατηγοριών κατά των αυτονομιστών για εξέγερση ζητά ο εισαγγελέας της Ισπανίας Την ίδια ώρα, ραγδαίες ήταν τη Δευτέρα οι εξελίξεις και στην Καταλονία. Ο γενικός εισαγγελέας της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Μάθα, ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες για εξέγερση, στασιασμό και διασπάθιση δημοσίου χρήματος κατά των αυτονομιστών ηγετών της περιφέρειας, ενώ παράλληλα ζήτησε να κληθούν από τις δικαστικές αρχές για κατάθεση. Σύμφωνα με το ισπανικό διαστικό σύστημα, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει και ο δικαστής απαγγέλλει κατηγορίες. Οι εξελίξεις έρχονται λίγη ώρα μετά την απόφαση μελών της αποπεμφθήσας κυβέρνησης να επιστρέψουν στα γραφεία τους. Θα συμμετάσχει στις εκλογές το κόμμα του Πουτζντεμόντ Το καταλανικό κόμμα PDeCat (Καταλανικό Δημοκρατικό Κόμμα), το κόμμα του Κάρλες Πουτζντεμόντ, ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει στις εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου,αποδεχόμενο έτσι εμμέσως την απόφαση της Μαδρίτης να «διαλύσει» την προηγούμενη Βουλή. «Στις 21 θα πάμε στις κάλπες, θα πάμε με την πεποίθηση ότι είμαστε προσηλωμένοι στο ότι η καταλανική κοινωνία πρέπει να μπορεί να εκφράζεται», δήλωσε προς τους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του PDeCat Μάρτα Πασκάλ. cnn

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 31st, 2017 at 09:26 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.