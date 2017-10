Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε κατάληψη βρίσκονται από το πρωί της Δευτέρας τα σχολεία 1ο Λύκειο και 2ο Λύκειο Γρεβενών. Αυτό αποφασίστηκε από τα 15μελή των σχολείων, ενώ το ΕΠΑΛ Γρεβενών θα αποφασίσει την Τρίτη. Στην camera του Grevena TV, μίλησαν (με την σειρά που εμφανίζονται) οι μαθητές: Φώτης Αποστόλου και Σταματία Λέτσιου (2ο Λύκειο) και Γιώργος Τσιτσιπάς (ΕΠΑΛ) όπου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Ωρολογίου μαζί με πολλούς μαθητές και των δύο σχολείων, με σκοπό να δημοσιοποιήσουν τα αιτήματά τους:

● Να μην καταργηθεί καμία ειδικότητα/τομέας στα ΕΠΑΛ. Κανένας μαθητής στο δρόμο.

● Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να λειτουργούν τα σχολεία μας κανονικά. Κανένα σχολείο χωρίς θέρμανση! Αφορολόγητο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλα τα σχολεία (προνόμιο που έχουν οι εφοπλιστές, αλλά όχι τα σχολεία!).

● Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών μας για τη λειτουργία των σχολείων μας.

● Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο που κάνει χειρότερο το σχολείο μας.

● Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε όλα τα σχολεία με μόνιμους διορισμούς. Βιβλία σε όλα τα σχολεία. Να μην πληρώνουμε για τα ξενόγλωσσα βιβλία.

● Να ξεκινήσει τώρα σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια η Ενισχυτική Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

● Δωρεάν ασφαλή μεταφορά για όλους τους μαθητές, όλες τις ώρες της ημέρας. Ένα δωρεάν γεύμα για όλους τους μαθητές.

● Να μη μας στοιβάζουν στις τάξεις. 20 μαθητές/τμήμα για να μπορεί να γίνεται μάθημα.

● Τώρα έκτακτο κονδύλι για τις σχολικές εκδρομές μας. Να μπορούν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν χωρίς να αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη.

● Δωρεάν είσοδος των μαθητών στα ΜΜΜ, σε κινηματογράφους και θέατρα.

● Να μπορούμε να δίνουμε εισαγωγικές εξετάσεις όσες φορές θέλουμε, κρατώντας βαθμολογία στα μαθήματα που επιθυμούμε.





















