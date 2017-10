Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι για 4η φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής. Για τον Βρετανό οδηγό είναι ίσως λίγο οξύμωρο, λίγο άδικο ότι πήρε τον τίτλο στον πρώτο φετινό αγώνα που τερμάτισε τόσο χαμηλά, στην 9η θέση. Όλα τελείωσαν στα πρώτα μέτρα μετά την εκκίνηση. Ο Φέτελ που ήταν 1ος έφυγε καλύτερα από το Φερστάπεν αλλά δεν είχε την ιδανική τοποθέτηση στην έξοδο της 1ης στροφής. Ο Ολλανδός χώθηκε από την εξωτερική πάτησε πάνω στο κερμπ, κρατήθηκε και ο Φέτελ έκανε λάθος επιστρέφοντας στην αγωνιστική γραμμή. Ο Φερστάπεν βρέθηκε μπροστά του, ο Φέτελ χτύπησε την αεροτομή του στην πίσω ρόδα της Red Bull και την αποτελείωσε στην πίσω ρόδα της Mercedes του Χάμιλτον. Ο Βρετανός προς τιμήν του δεν έκατσε στους βαθμούς του, αλλά πήγε να χωθεί και να επωφεληθεί από την κόντρα των δυο πρωτοπόρων. Αποτέλεσμα να κλατάρει το πίσω ελαστικό του από την επαφή με το Φέτελ.

Οι δυο διεκδικητές του τίτλου μπήκαν πρόωρα στα πιτ για να αλλάξουν ο μεν Φέτελ, πτέρυγα, ο δε Χάμιλτον ελαστικά. Βγαίνοντας ήταν τελευταίοι και δεδομένου ότι η διαφορά στη βαθμολογία ανάμεσά τους ήταν στους 66 βαθμούς ήταν σαφές ότι η υπόθεση τίτλος έχει τελειώσει και μαθηματικά.



Σπασμένη αεροτομή στη Ferrari, κλατάρισμα ελαστικού στη Mercedes. O Φερστάπεν γελάει ακόμη μαζί τους… Αμφότεροι έβαλαν τη μαλακή γόμα στο πιτ στοπ ελπίζοντας να πάνε μ’ αυτή ως το τέλος. Αυτό δεν ήταν τελικά ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Μάλιστα η υιοθέτηση καθεστώτος εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας όταν έπιασε φωτιά η υβριδική μηχανή της Renault στην Toro Rosso του Χάρτλεϊ (σ.σ: είχαμε 3 αστοχίες σε Renault, ίσως έπαιξε ρόλο το υψόμετρο των 2.2km στο turbo) οδήγησε και τους δυο ξανά στα πιτ. Ο Χάμιλτον επέλεξε εκεί την πολύ μαλακή γόμα, ο Φέτελ την πάρα πολύ μαλακή. Ο Γερμανός που έπρεπε να τερματίσει 2ος χωρίς να βαθμολογηθεί ο Χάμιλτον για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου έβαλε το κεφάλι κάτω, τα έδωσε όλα και πραγματοποιώντας το ένα προσπέρασμα μετά το άλλο ανέβηκε στην 4η θέση. Αντίστοιχα όμως ο Χάμιλτον έφτασε και αυτός στην 9η θέση παίρνοντας 2 βαθμούς. Έτσι η μεταξύ τους διαφορά έπεσε στους 56 βαθμούς και ο Βρετανός πανηγύρισε την 4η κατάκτηση τίτλου στην καριέρα του. Ο Χάμιλτον πήρε τον 1ο του τίτλο το 2008 στη Βραζιλία. Το 2014 πανηγύρισε για 2η φορά στο Άμπου Ντάμπι ενώ το 2015 επανέλαβε το ανδραγάθημά του. Πέρυσι έχασε τον τίτλο από τον Ρόσμπεργκ και φέτος πήρε πίσω το πρωτάθλημα ισοφαρίζοντας τα πρωταθλήματα του Φέτελ. Μαζί με τους Σουμάχερ, Φάντζιο, Προστ είναι οι μόνοι οδηγοί που έχουν φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο.



Για έναν ακόμη αγώνα ο Μπότας ήταν απογοητευτικός. Ο Φερστάπεν πήρε την 2η φετινή του νίκη και 3η συνολικά στην καριέρα του. Ο νεαρός Ολλανδός που στη Σιγκαπούρη βρέθηκε ανάμεσα στις Ferrari αλλά και σήμερα σίγουρα έπαιξε ρόλο με την απόδοσή του στο τελικό αποτέλεσμα. Θέλω εδώ να το ξεκαθαρίσω, έπαιξε ρόλο με την αθλητική του ικανότητα. Ο Φερστάπεν εκθέτει με την απόδοσή του τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει ν’ αναφερθεί όσον αφορά στην απόδοση του Μπότας είναι η μη ανταγωνιστική του εμφάνιση για έναν ακόμη αγώνα. Ο Φινλανδός που οδηγεί άσχημα μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, δεν ήταν ανταγωνιστικός σε κανένα σημείο του αγώνα. Είναι προφανές ότι η Mercedes έχει κάνει το νταμπλ και σαν ομάδα δε χρειάζεται να πιέσει. Από την άλλη όμως τέτοιες εμφανίσεις δεν βοηθούν το Φινλανδό να διεκδικήσει κάτι περισσότερο του χρόνου από την ομάδα. Αντίθετα μετά τη σημερινή εμφάνιση απόδοση του Φερστάπεν θα πρέπει να αισθάνονται περήφανοι που κατάφεραν να τον κρατήσουν στις τάξεις της ομάδας μέχρι και το 2020.

Απομένουν δυο ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος το Νοέμβριο σε Βραζιλία (12/11) και Άμπου Ντάμπι (26/11), οι οποίοι θα έχουν καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:





O Λιούις Χάμιλτον είναι πλέον ο πιο πετυχημένος οδηγός στην ιστορία του Βρετανικού motorsport. Αποθεώθηκε από τους Μεξικάνους οπαδούς και έδωσε τα εύσημα στην ομάδα τερματίζοντας τον αγώνα στην 9η θέση. Αφιέρωσε τον τίτλο στην οικογένειά του, στην ομάδα του και στο Θεό. Ο πιλότος της Mercedes έγινε ο πιο πετυχημένος Βρετανός, καθώς ξεπέρασε τους τρεις τίτλους του Τζάκι Στιούαρτ. Ο 32χρονος είναι ο δέκατος από τη χώρα του που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο μετρά, πλέον, 17 τίτλους συνολικά, όντας μόνο πρώτο στη σχετική λίστα, με τη Γερμανία να είναι δεύτερη με 12. Από εκεί και πέρα, ο Χάμιλτον έγινε ο πέμπτος οδηγός στην ιστορία του σπορ, που έφτασε τους τέσσερις τίτλους. Οι άλλοι τέσσερις είναι οι Αλέν Προστ, Σεμπάστιαν Φέτελ, Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Μίκαελ Σουμάχερ, με τον Αργεντινό να έχει σταματήσει στους πέντε και τον Γερμανό στους εφτά. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι άλλοι οχτώ Βρετανοί, που έχουν κατακτήσει τίτλο στην F1, είναι οι Γκράχαμ Χιλ (2), Τζιμ Κλαρκ (2), Μάικ Χόθορν (1), Τζον Σέρτις (1), Τζέιμς Χαντ (1), Νάιτζελ Μάνσελ (1), Ντέιμον Χιλ (1) και Τζένσον Μπάτον (1).



