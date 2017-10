Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Σάββατο, 28-10-2017, στο μεγάλο Σειρήνι μετά την Θεία Λειτουργία και την δοξολογία που εψάλλει στον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και με την συμμετοχή των κατοίκων του χωριού, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία τρισάγιο στην μνήμη των πεσόντων και στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο του χωριού.







Ακολούθησαν ποιήματα από τα παιδιά και έκλεισε η γιορτή με τον εθνικό μας ύμνο.

Να σημειωθεί ότι παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες μικροί και μεγάλοι έδωσαν το παρόν τους και τους ευχαριστώ όλους.

Ο ιερέας του χωριού – π. Λεωνίδας

