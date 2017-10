Οκτώβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ.



Το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων όρισε ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών την 14η Φεβρουαρίου 2018.



Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παράταση αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε προεπιλεγέντας επενδυτής. iefimerida loading…

