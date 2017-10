Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το ζώδιό σου παίζει ρόλο και στον τρόπο με τον οποίο κάνεις την πρώτη κίνηση – ή αντίστοιχα δεν την κάνεις – όταν σου αρέσει κάποιος. Μερικά κορίτσια λόγω του ζωδίου τους είναι πολύ παραδοσιακά, άλλα κάνουν coming out όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, κι άλλα απλά στοχεύουν και διαλέγουν. Κριός: Zήτω η παράδοση φωνάζει το κορίτσι Κριός και απλά επιμένει στο eye contact περιμένοντας εκείνον να κάνει την πρώτη κίνηση. Ταύρος: H lady Taurus, αν δει κόκκινο πανί θα ορμήξει. Αρκεί ο άλλος να της κινήσει όντως έντονα το ενδιαφέρον και να φοβάται μη χάσει την ευκαιρία. Δίδυμος: Μια έτσι μια αλλιώς. Μπορεί με κάποιον να κεράσει ποτό από μακριά και με τον άλλο να περιμένει στωϊκά να της κάνει ερωτική εξομολόγηση ντιβάροντας.

Καρκίνος: H συναισθηματική Καρκίνος περιμένει το μεγάλο έρωτα πάνω στο άλογό του και η μόνη κίνηση που θα κάνει είναι να του δώσει το χέρι της για να την ανεβάσει πάνω να καλπάσουν μαζί. Λέων: Η Λέαινα θα επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα αρσενικά της ζούγκλας το πιο δυνατό και το πιο όμορφο για να ζευγαρώσει μαζί του.

Παρθένος: Η Παρθένος θα σκεφτεί και θα αποφασίσει αν είναι ο κατάλληλος άντρας κι αν είναι οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να κάνει-τι άλλο την κατάλληλη κίνηση. Ζυγός: Όλα κι όλα, κανονικά ο άντρας κάνει την πρώτη κίνηση, αλλά καμμιά φορά μπορεί να σπάσει αυτό το πρωτόκολλο ειδικά αν η Ζυγός έχει πιεί λιγάκι κι έχει χαλαρώσει από τις βασικές αρχές της. Σκορπιός: Τη Σκορπιό όλοι πρέπει να την αποθεώνουν και να την επιθυμούν. Όταν το πλήθος με τους ενδιαφερόμενους θα ζητωκραυγάζει από κάτω εκείνη θα διαλέξει τον εκλεκτό. Τοξότης: Η Τοξότης δεν έχει τέτοια προβλήματα, τι αυτός τι αυτή, το ίδιο κάνει. Όποιος προλάβει πρώτος. Κανένα κόμπλεξ. Αιγόκερως: Όταν πρόκειται για κάποιο σύντροφο που δεν τον θεωρεί lifetime crush, δεν κάνει κίνηση εκείνη. Όταν πρόκειται για κάποιον τον οποίο βλέπει πολύ σοβαρά θα το κάνει. Υδροχόος: Ρευστά τα πράγματα, λίγο εκείνη, λίγο εκείνος, λίγο ο ένας λίγο ο άλλος, η Υδροχόος κάνει ένα βήμα και περιμένει το επόμενο να το κάνει ο απέναντι. Ιχθείς: Έχει ένα μηχανισμό που ξέρει πότε να κάνει το βήμα και να μην φάει τα μούτρα της. Αν είναι βέβαιη ότι όλα θα πάνε καλά, προχωράει. Αν όχι, δε ρισκάρει. ΕΛΕΝΑ ΦΑΚΟΥ

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 30th, 2017 at 12:23 and is filed under ΖΩΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.