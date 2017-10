Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διχάζει την κοινή γνώμη το νέο περιστατικό αυτοδικίας



Νεκρός έπεσε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας άνδρας που προσπαθούσε να διαρρήξει ένα κατάστημα αργυροχρυσοχοΐας στον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Όπως αναφέρει το seleo.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα όταν ένας 29χρονος προσπάθησε να κλέψει το κατάστημα του 79χρονου ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης που μένει πάνω από τα κατάστημα, κατάλαβε τον διαρρήκτη τον στόχευσε με πυροβόλο όπλο και τον σκότωσε. Ο 29χρονος επίδοξος διαρρήκτης σωριάστηκε νεκρός στο έδαφος και οι περίοικοι που άκουσαν τον κρότο του πυροβολισμού και βγήκαν από τα σπίτια τους, είδαν τον ηλικιωμένο να κρατάει ακόμη το όπλο. Οι αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν συνέλαβαν τον 79χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίζουν δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία με την οποία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το seleo.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 79χρονος σκότωσε επίδοξο διαρρήκτη. Το σκηνικό είχε επαναληφθεί το 1996 όταν και τότε πήγαν να του κλέψουν το κατάστημα, πάλι βράδυ. Σύμφωνα με το τοπικό site και τότε ο 79χρονος είχε πυροβολήσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, σκοτώνοντας τον διαρρήκτη. Τότε και πάλι είχε συλληφθεί αλλά είχε αθωωθεί στο δικαστήριο.

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 30th, 2017 at 11:32 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.