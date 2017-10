Οκτώβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Βαριά σκιά στη θητεία του Ντόναλτ Τραμπ έρχεται να ρίξει η είδηση ότι ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του, Πολ Μάναφορτ παραδόθηκε στο FBI στο πλαίσιο της έρευνας για τη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ενώ καλείται να παραδοθεί και ο πρώην συνεταίρος του τελευταίου, Ρικ Γκέιτς. Οι κατηγορίες εις βάρος του Μαναφόρτ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «συνωμοσία κατά των ΗΠΑ, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, μη αναφορά ξένων τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγών» και φορολογική απάτη. Η υπόθεση αφορά στην υποψία σύμπραξης μεταξύ της προεκλογικής ομάδας συνεργατών του Τραμπ και της ρωσικής κυβέρνησης. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η Μόσχα επιχείρησε στοχευμένα να χειραγωγήσει την προεκλογική εκστρατεία ώστε να γείρει η πλάστιγγα των εκλογών υπέρ του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Εκείνο που παραμένει προς το παρόν ασαφές είναι σε ποιο βαθμό γνώριζαν στο στρατόπεδο του Τραμπ για τις προσπάθειες αυτές ή κατά πόσον συνεργάστηκαν με τη Ρωσία. Σ’ αυτό το πλαίσιο ερευνά και ο ειδικός ανακριτής Ρόμπερτ Μιούλερ κατά πόσον ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ παρακώλυσε τη δικαιοσύνη στην έρευνά της. Εικάζεται ότι ο Μαναφόρτ εμπλέκεται σε προηγούμενες μπίζνες με την Ουκρανία και σε ξέπλυμα χρήματος και ότι δεν σχετίζεται άμεσα με τον πυρήνα των ερευνών του Μιούλερ. Αναφορικά με τον πρώην συνεργάτη του οι New York Times αναφέρουν ότι το το όνομά του Ρικ Γκέιτς εμφανίζεται σε έγγραφα που σχετίζονται με επιχειρήσεις που ίδρυσε η εταιρεία του Μάναφορτ στην Κύπρο, προκειμένου να λαμβάνει πληρωμές από πολιτικούς και επιχειρηματίες στην ανατολική Ευρώπη. Προτού ενταχθεί στην προεκλογική εκστρατείας του Τραμπ την άνοιξη του 2016 και αναλάβει τα ηνία της τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο Μαναφόρτ είχε εκτεταμένους επιχειρηματικούς δεσμούς με την Ουκρανία, όπου εκπροσωπούσε επιφανή στελέχη του περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθεια του τότε υποψηφίου προέδρου να κερδίσει με το μέρος του τους εκλέκτορες, καθώς και στην επιλογή του Μάικ Πενς ως υποψηφίου αντιπροέδρου. Ο Μαναφόρτ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του στην καμπάνια του Τραμπ μετά από πέντε μήνες, τον Αύγουστο του 2016, όταν αποκαλύφθηκαν οι επιχειρηματικοί δεσμοί του με την Ουκρανία. Ο Γκέιτς παρέμεινε στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ και συνεργάστηκε με την ομάδα μετάβασης της εξουσίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επισκεπτόταν συχνά το Λευκό Οίκο αφότου ανέλαβε τα ηνία η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Στέλεχος των Ρεπουμπλικανών επί μακρόν ο Μαναφόρτ είχε βοηθήσει τον Τζέραλντ Φορντ να νικήσει τον Ρόναλντ Ρίγκαν το 1976 και στη συνέχεια εργάστηκε στην υπηρεσία του τελευταίου το 1980. Έχει διατελέσει σύμβουλος και άλλων επιφανών Ρεπουμπλικανών, περιλαμβανομένου του Τζορτζ Μπους και του Μπομπ Ντόουλ, που είχε ηττηθεί στις εκλογές του 1996 από τον Μπιλ Κλίντον. Τον περασμένο Ιούλιο το FBI πήγε νωρίς τα χαράματα στο σπίτι του Μαναφόρτ στη Βιρτζίνια. Οι εισαγγελείς τον είχαν προειδοποιήσει τότε ότι μπορεί να του απαγγελθούν κατηγορίες. Αμερικανικά ΜΜΕ λένε ότι θεωρητικά ο Μαναφόρτ μπορεί να επιδιώξει κάποιας μορφής συμβιβασμό προσφέροντας πληροφορίες που πιθανόν να συνδέουν τον Τραμπ με Ρώσους αξιωματούχους με αντάλλαγμα να αποφύγει την άσκηση δίωξης εναντίον του. Η ομάδα του Ρόμπερτ Μιούλερ τηρεί σιγήν ιχθύος δημοσίως αναφορικά με την πρώτη σύλληψη. Ο Μιούλερ μπορεί να ασκήσει δίωξη όχι μόνον για τη ρωσική ανάμειξη αλλά και για οποιαδήποτε άλλα εγκλήματα αποκαλύψουν οι συνεργάτες του. Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Κρις Κρίστι, που περιλαμβάνεται στα άτομα του περιβάλλοντος του Τραμπ, είπε χθες Kυριακή στο ABC οτι «το σημαντικό σήμερα είναι να ξέρει ο Αμερικανικός λαός αν ο πρόεδρος αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Και κανείς δεν του έχει πει κάτι τέτοιο.» Παραμένει, βέβαια, ασαφές αν ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον ο Τραμπ αποτελεί αντικείμενο έρευνας.



Ο Κρίστι, ωστόσο, είπε στο CNN ότι «θα πρέπει να ανησυχούν» όσοι ενημερώθηκαν από το γραφείο του Μιούλερ ότι αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Μια τέτοια εκτεταμένη έρευνα, όπως αυτή για τη ρωσική ανάμειξη, θεωρητικά στοχεύει στην αρχή άτομα χαμηλά στην αλυσίδα, ενώ «χτίζει» τις κατηγορίες για εκείνους που βρίσκονται ψηλότερα. Μερικές φορές οι απαγγελίες κατηγοριών χρησιμοποιούνται για να ασκηθεί πίεση σε πιθανούς μάρτυρες ώστε να στραφούν εναντίον άλλων. Ο πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επί Τζορτζ Μπους του νεώτερου, Άρι Φλάισερ, προέβλεψε στο Twitter ότι «αν απαγγελθούν κατηγορίες, θα πρόκειται για μικρό ψάρι».



Καθώς η έρευνα του Μιούλερ προσεγγίζει μια νέα, δραματική φάση, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι και ΜΜΕ που πρόσκεινται στην παράταξή τους ενέτειναν τις επιθέσεις κατά των Δημοκρατικών και ειδικά κατά της Χίλαρι Κλίντον με τους αντιπάλους τους να κάνουν λόγο για απόπειρα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. iefimerida loading…

