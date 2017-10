Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα φύλλα αγώνων: Νικόπολη Πρέβεζας – Ιωνικός 39-26(20΄), 54-43(30΄), 71-57(τελικό)

Φαίακας Κέρκυρας – Ζέφυρος 19-21(10΄), 31-37(20΄), 57-47(30΄), 76-71(τελικό)

Φίλιππος Βέροιας – ΑΟΚ Βέροιας 67-73(τελικό)

Νίκη Βόλου – ΑΠΣ Πτολεμαϊδα 94-71(τελικό)

Ικαροι Τρικάλων – ΑΓΣ Ιωαννίνων 7-21(10΄), 19-40(20΄), 27-60(30΄), 53-79(τελικό)

Εύαθλος Πολυκάστρου– ΓΕ Αγρινίου 25-13(10΄), 40-37(20΄), 59-50(30΄), 79-59(τελικό) Ρεπό: Πρωτέας Γρεβενών

Νικόπολη Πρέβεζας – Ιωνικός 71-57

Δεκάλεπτα: 23-5, 39-26, 54-43, 71-57

Διαιτητές: Καρακώστας – Λέλουδας Νικόπολη Πρέβεζας (Παπίρης): Βαγενάς 10, Αργυρός, Σουλιώτης, Τσιτσώνης 6, Σταμούλης 3, Κακιούζης 13, Παπαμιχαήλ 5, Γεωργάκης, Νίκας 4, Μακρόπουλος 10, Μπάλλας 20. Ιωνικός (Πετρόπουλος): Μητακίδης, Παουλεάνου 4, Ιγγλέζος, Γεωργιάδης 10, Κούτε 4, Μαδεμλής 8, Βαρίτης 13, Χαρίστος, Δελής, Γιαννούλης 4, Σιδηροηλίας 4, Αναστασιάδης 10. Νίκη Βόλου – ΑΠΣ Πτολεμαϊδα 94-71

Δεκάλεπτα: 20–19, 47–40, 66–58, 94–71

Διαιτητές: Μελανίδης-Ντόγκας Νίκη Βόλου (Πρέκας – Τύμπας): Διγενής 7 (2), Παπαζήσης 2, Αναγνωστόπουλος 15 (3), Κουτίνας 16 (1), Τσεβές 8, Βλήτσιος 2, Τσώλης 24, Παπακώστας 21 (2), Καφάσης, Λωρίτης, Τοκατλίδης. ΑΠΣ Πτολεμαϊδα (Κυρατζής): Κλασίδης 13 (3), Σειντής 2, Καλομενίδης 5 (1), Μαστροδημήτρης 2, Αργυρόπουλος 1, Τσολάκης 3 (1), Σαχπατζίδης 9 (2), Πανίδης 6, Πουτούκης 3, Αθανασιάδης 2, Σαρρής 23 (2). Εύαθλος Πολυκάστρου– ΓΕ Αγρινίου 79-59

Δεκάλεπτα: 25-13, 40-37, 58-50, 79-59

Διαιτητές: Τσουμαχίδης-Δολγύρας Εύαθλος Πολυκάστρου(Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος 3(1), Ημερίδης 25(3), Ταπούτος, Μπινιάκος 3(1), Γουβγιανάκης, Τσινόπουλος 9(1), Τσελέκης 12, Σιδηρόπουλος 10(2), Γουγουλάκης 2, Κουτούλας 10(2) ΓΕ Αγρινίου(Φαράντος): Βακουφτσής, Αυφαντόπουλος, Λιοκαυτος, Σταμουλάκης 10(1), Μπαρούχας 13(3), Βίτσας, Μπόσμος 12, Βασιλείου 2, Τσώλος 2, Βούλγαρης, Δάρλας 10(2), Μπεκατώρος 10(1). Φαίακας Κέρκυρας – Ζέφυρος 76-71

Δεκάλεπτα: 19-21, 31-37, 57-47, 76-71

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Παπανικολάου Φαίακας Κέρκυρας (Κονοτιγάννης) Ματενίδης Ορ. 6, Δέλκος 10, Χατζόπουλος 14, Σπιντιέρης 15 (3), Μακρίδης 5 (1), Περούλης Σ. 26, Περούλης Α., Μαγγνάς, Βογιατζής Δ. Ζέφυρος (Τσολάκης): Μυτηλιναίος 1, Φύλακτος 7, Αλεξανδρίδης 5, Ματενίδης Α. 12, Τσιόγκας 13, Μυστηλιάδης 4, Ουρκέρογλου 9, Φαρμάκης 2, Καναράς 18 (4). Ικαροι Τρικάλων – ΑΓΣ Ιωαννίνων 53-79

Δεκάλεπτα: 7 -21, 19-40, 27-60, 53-79

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Καρκαλέτσης Ικαροι Τρικάλων: Φούντας Γ 18, Φούντας Φ 7, Θανασσάρας,Αργύρης Ν 14, Αργύρης Σ 2, Χατζής 2, Ντούρβας 5, Μπαρμπαρούσης, Θεοδώρου2, Κορδέας 2, Στάνκοβιτς 3. ΑΓΣ Ιωαννίνων (Κοντογιάννης): Γεωργίου 11, Ζαμπέτης 6, Μπαρτζώκας 17, Κάννης 1, Αντωνίου 2, Παπαγιάννης,Βάτσιος,Μάκης 8, Παπανικολάου ,Φίλιος, Εξαρχόπουλος 23, Θώδης 11. Φίλιππος Βέροιας – ΑΟΚ Βέροιας 67-73

Δεκάλεπτα: 23-14, 40-30, 54-42, 67-73

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χ.-Τζιοπάνος Γ. Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης) : Κοθράς 20 (2), Μόρας 8, Τσιαγκλάκανος 4 (1), Παραπούρας 8(1), Σουτζόπουλος 19, Μαρκόπουλος 7 (2), Καβαργύρης 1. ΑΟΚ Βέροιας (Τούσας): Τρουμπούκης 8, Ουσουτζόγλου 3 (1), Σισμάνης 6, Γκανάς 6 (2), Βλάχος 11 (1), Μαυρίδης 19 (1), Γιαννόπουλος 6, Καπνάς, Λέφας 8, Χατζηλαμπρινός, Γιαννουζάκος 6. Η βαθμολογία Νίκη Βόλου 6 244-201 43 Φαίακας Κέρκυρας 6 224-192 32 ΑΓΣ Ιωαννίνων 5 244-192 52 Φίλιππος Βέροιας 5 217-196 21 Εύαθλος Πολυκάστρου 5 235-225 10 ΑΟΚ Βέροιας 4 201-203 -2 ΑΠΣ Πτολεμαϊδα 4 200-236 -36 Ικαροι Τρικάλων 4 177-213 -36 Νικόπολη Πρέβεζας 3 129-117 12 ΓΕ Αγρινίου 3 129-141 -12 Πρωτέας Γρεβενών 3 116-135 -19 Ζέφυρος 3 206-229 -23 Ιωνικός 3 180-222 -42 *Πρωτέας Γρεβενών, Νικόπολη Πρέβεζας και ΓΕ Αγρινίου έκαναν το ρεπό τους.

Επόμενη αγωνιστική (4η, 5/11)

Ιωνικός-Πρωτέας Γρεβενών

ΑΠΣ Πτολεμαϊδα-Φίλιππος Βέροιας

Ζέφυρος-Νικόπολη Πρέβεζας

ΑΟΚ Βέροιας-Φαίακας Κέρκυρας

ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου

ΓΕ Αγρινίου-Ικαροι Τρικάλων Ρεπό: Εύαθλος Πολυκάστρου tsiotras

