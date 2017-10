Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η εορτή της ιεράς Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Εθνική επέτειος του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών.

Τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ και συλλειτουργούντων πολλών ιερέων της Μητροπόλεως. Μετά την απόλυση της Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία, με τη συμμετοχή των σημαιοφόρων όλων των σχολικών μονάδων των Γρεβενών και των αρχών του τόπου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία του Αιμιλιανού.





















ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Δευτέρα, Οκτώβριος 30th, 2017 at 13:09 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.