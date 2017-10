Οκτώβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Το ενδεχόμενο να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Βόρεια Κορέα εξετάζουν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, λέει ο Χένρι Κίσινγκερ. Μιλώντας στους New York Times o πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είπε ότι διατηρεί ελάχιστες αμφιβολίες για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων σ’ ολόκληρη την Ασία ως αποτέλεσμα του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ . Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Τζέιμς Μάτις, προειδοποίησε ότι η απειλή μιας πυραυλικής πυρηνικής επίθεσης από τη Βόρεια Κορέα πλησιάζει ολοένα και περισσότερο και τόνισε ότι η Ουάσιγκτον ουδέποτε θα συμβιβαστεί με την ιδέα να διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.



Αλλά, όπως επεσήμανε ο Κίσινγκερ: «Αν συνεχίσουν [στη Βόρεια Κορέα] να διαθέτουν πυρηνικά όπλα, τότε αυτά θα πρέπει να διαδοθούν και στην υπόλοιπη Ασία. Δεν γίνεται η Βόρεια Κορέα να είναι η μόνα χώρα της χερσονήσου, που θα έχει πυρηνικά όπλα και οι Νοτιοκορεάτες να μην προσπαθήσουν το ίδιο. Ούτε γίνεται να κάθεται η Ιαπωνία με σταυρωμένα τα χέρια. Γι’ αυτό λοιπόν μιλούμε για διάδοση των πυρηνικών.» Σεούλ και Τόκιο φοβούνται ότι η κυβέρνηση Τραμπ ίσως διστάσει να υπερασπιστεί τους συμμάχους της υπό το φόβο μήπως οι ενέργειές της προκαλέσουν πυρηνική επίθεση στις ΗΠΑ.



Έξι στους δέκα Νοτιοκορεάτες βλέπουν με θετικό μάτι την πιθανότητα να αποκτήσει η χώρα τους πυρηνικά όπλα. Στην Ιαπωνία μπορεί η κοινή γνώμη να μην διάκειται ευνοϊκά σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, που βγήκε ενισχυμένος από τις πρόσφατες εκλογές, ελπίζει να αλλάξει το μεταπολεμικό σύνταγμα της χώρας του, ώστε να αποκτήσει στρατιωτικές δυνάμεις κατά της πιθανής απειλής από την Πιονγιάνγκ. iefimerida loading…

