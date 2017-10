Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ



Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, η Κιβωτός Γρεβενών τιμά και εορτάζει για πρώτη φορά,την μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης της εκ Σινώπης του Πόντου. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κιβωτού, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 Ώρα 17.30: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 Ώρα 07.30: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ.κ. Δαβίδ. Παρακαλούμε τους φιλέορτους και φιλάγιους πιστούς να τιμήσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους, την μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης της Σινωπίτιδος και να λάβουν την ευλογία της γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους. ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

