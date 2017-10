Οκτώβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Εσείς πόσες δίαιτες έχετε δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια; Και ποιες από αυτές ήταν, τελικά, αποτελεσματικές; Πληκτρολογώντας τη λέξη «δίαιτα» στο google τα αποτελέσματα που θα λάβετε ξεπερνούν τα όρια της λογικής σε αριθμό. Υπάρχουν χιλιάδες διατροφικά πλάνα εκεί έξω και η αλήθεια είναι πως η επιχείρηση «Ψάχνω να βρω τη δίαιτα που θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά για τον οργανισμό μου» δεν είναι και τόσο εύκολη.



Αρχικά γιατί οι περισσότερες είναι της κατηγορίας «αστραπή», δηλαδή με γρήγορα, αλλά προσωρινά αποτελέσματα. Ευτυχώς, πλέον, η μερίδα του πληθυσμού που το έχει συνειδητοποιήσει αυτό είναι αρκετά υπολογίσιμη, οπότε αρκετοί έχουν αρχίσει να στρέφονται περισσότερο προς την υγιεινή διατροφή σαν τρόπο ζωής και λιγότερες προς αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας δίαιτες. Το US News & World Report, τα τελευταία 17 χρόνια, για να στηρίξει όσους προσπαθούν να βρουν ένα σταθερό διατροφικό πλάνο που θα έχει διάρκεια, αξιολογεί δίαιτες.



Φέτος τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψιν ήταν στοιχεία όπως όπως το κατά πόσο είναι εύκολη η δίαιτα για να την ακολουθήσει κάποιος, την επίδρασή της στην απώλεια βάρους – βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα -, πόσο ασφαλής και θρεπτική είναι και πόσο βοηθάει στο να αποτρέψει τον διαβήτη και τις καρδιακές παθήσεις.

Ανάμεσα στις 38 δίαιτες που αξιολογήθηκαν, η δίαιτα που αναδείχθηκε που πληροί όλα τα κριτήρια και αναδείχθηκε πρώτη (για 17η χρονιά συνεχόμενα!) ήταν η DASH. Προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Dietary Approaches to Stop Hypertension ή, σε ελεύθερη μετάφραση, Διατροφικές προσεγγίσεις που μειώνουν την αυξημένη πίεση της καρδιάς. Προφανώς λοιπόν πρόκειται για μια δίαιτα που επικεντρώνεται στο να ρίξει την πίεση. Παρόλα αυτά είναι μια δίαιτα που μπορούν όλοι να υιοθετήσουν. Μάλιστα, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ την θεωρεί ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα υγιεινής διατροφής, αφού έχει κριθεί ασφαλής για όλους. «Δεν έχει κάτι συναρπαστικό, γι αυτό και αποτελεί ένα τόσο καλό πλάνο. Δεν είναι καμιά περίεργη δίαιτα με επιλογές στις οποία δεν μπορείς να βασιστείς», υποστηρίζει η Angela Haupt, συντάκτρια υγείας του US News & World Report. Όπως έχουμε πει και εδώ, μερικές από τις βασικές αρχές της δίαιτας DASH είναι ότι επικεντρώνεται σε πραγματικό, ποιοτικό φαγητό, πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά, με ισορροπία πρωτεϊνών και υδατανθράκων. Συνεπώς είναι ιδανική για όσους σκέφτονται μακροπρόθεσμα σχετικά με την απώλεια βάρους. Aν βρίσκεστε ανάμεσα σε αυτούς, τότε μάλλον η DASH είναι αυτό που ψάχνετε. bovary loading…

