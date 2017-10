Οκτώβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Παράταση για την πληρωμή των αναδρομικών εισφορών του 2016 για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ.



Ειδικότερα, η προθεσμία καταβολής εισφορών του 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, καθώς και του β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών) παρατάθηκε έως την 31η Ιανουαρίου 2018.



Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι αυτήν την ημερομηνία (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας). iefimerida loading…

