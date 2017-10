Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την έντονη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσαν δηλώσεις του Ισπανού πρέσβη στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», με τις οποίες άφησε αιχμές για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα της κρίσης της Καταλονίας. Παράλληλα, το ΥΠΕΞ εξέφρασε δυσφορία και αναφορικά με τα σχόλια του Ισπανού διπλωμάτη για την εισβολή του «Ρουβίκωνα» στην ισπανική πρεσβεία. «Με έκπληξη καταγράψαμε τα σχόλια του Πρέσβεως της φίλης και συμμάχου Ισπανίας στον κυριακάτικο Τύπο, όπου επικρίνει δημόσια την Ελληνική Κυβέρνηση» αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

Και συνεχίζει: «Με τα εν λόγω σχόλια προσβάλλει το Σύνταγμα της Ελλάδας, ισχυριζόμενος ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εκφράζει την Κυβέρνηση. Επιπλέον, υπαινισσόμενος ότι υφίσταται διαφωνία μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, εκφεύγει προκλητικά των διπλωματικά ανεκτών ορίων. Η από πλευράς του δημόσια υιοθέτηση των λανθασμένων επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης συνιστά απαράδεκτη ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική της χώρας, ενώ συμπεριφέρεται ως να βρίσκεται σε συντονισμό με την αξιωματική αντιπολίτευση». «Ο Ισπανός πρέσβης απαξιώνει με τα σχόλιά του την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία επέβαλε ποινή 6μηνης φυλάκισης στα μέλη του Ρουβίκωνα που εισέβαλαν στην Ισπανική Πρεσβεία. Ενώ αντίθετα, η εισβολή ακτιβιστών στην Πρεσβεία του το 2011, που έμεινε ατιμώρητη, δεν προκάλεσε δημόσια παρέμβαση από πλευράς Ισπανικής Πρεσβείας. Καλούμε τον Ισπανό Πρέσβη να μη συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με τους κανόνες της διπλωματίας. Αναμένουμε δε ότι θα προβεί άμεσα στην ανασκευή των ατυχών δηλώσεών του και θα παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις προς την ελληνική κυβέρνηση» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου, το οποίο, σημειωτέον, είχε νωρίτερα εκδώσει ανακοίνωση -αν και με δύο μέρες καθυστέρηση- για τις εξελίξεις στην Καταλονία, ξεκαθαρίζοντας ότι υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας.

Τι είχε δηλώσει ο Ισπανός πρέσβης Ο Ισπανός πρέσβης, ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος από τη στάση που τήρησε η ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα της Καταλονίας, απάντησε στην εφημερίδα: «Η αντιπολίτευση την κατηγόρησε ότι δεν καταδίκασε την προσπάθεια απόσχισης. Εγώ έλαβα άμεσες εκδηλώσεις στήριξης και συμπαράστασης από τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησα προσωπικά με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μου εξέφρασε απερίφραστα τη στήριξη και τη μέγιστη κατανόηση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ενότητα της Ισπανίας. Επίσης άκουσα ξεκάθαρες δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για μένα αυτή είναι μια ξεκάθαρη στάση. Προφανώς απουσιάζουν δηλώσεις γι’ αυτό το θέμα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να δει κάποιος ποια είναι η πραγματικότητα. Πάντως, μέχρι σήμερα αυτή ήταν η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στήριξαν πολύ θερμά την εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας και τη στάση της κυβέρνησής μας». Σε ό,τι αφορά την εισβολή του «Ρουβίκωνα» στην ισπανική πρεσβεία, ο Ισπανός διπλωμάτης είπε ότι επρόκειτο για γεγονός που τον εξέπληξε και εξακολουθεί τον εκπλήσσει. «Πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβεί σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Ήταν μια αγριότητα. Στείλαμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών» υπογράμμισε, ενώ, στο ερώτημα αν πήρε απάντηση, τόνισε: «Δεν υπήρξε και ούτε περιμένουμε κάποια απάντηση. Με κάλεσε στο τηλέφωνο ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος μου είπε ότι λυπάται για το συμβάν, με κάλεσαν επίσης από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Προφανώς για εμένα ακόμη είναι κάτι ακατανόητο. Σκεφτείτε ότι έχουμε και αστυνομική φρουρά στην είσοδο και πάλι δεν αποτράπηκε αυτή η ενέργεια». Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι «ο πρόεδρος της Βουλής είχε δηλώσει ότι όταν αυτές οι ομάδες, όπως ο «Ρουβίκωνας», δεν χρησιμοποιούν βία, το κράτος θα πρέπει να επιδεικνύει ανοχή στις ενέργειές τους», ο Ισπανός πρέσβης σημειώνει ότι «η εισβολή που έγινε σε αυτή την πρεσβεία, σπάζοντας μια πόρτα, μπαίνοντας από ένα παράθυρο, είναι μια ενέργεια σοβαρή». Και καταλήγει: «Δεν υπάρχουν πολλά προηγούμενα στην Ευρώπη. Θα έπρεπε αυτό το γεγονός να προβληματίσει κάποιους, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Διότι η πρεσβεία μιας ξένης χώρας, μιας φίλης και συμμάχου χώρας, δεν είναι το ίδιο με μια ιδιωτική επιχείρηση ή μια ΜΚΟ. Μια πρεσβεία πρέπει να προστατεύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια». πρώτο θέμα

