Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα πάνω κάτω έρχονται για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Μαυραγάνης. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Μαυραγάνης είπε ότι τα διπλώματα οδήγησης θα εκδίδονται με έναν εντελώς νέο τρόπο. Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Μαυραγάννης: Οι εξετάσεις θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Θα δημιουργηθεί, όπως είπε, ένα control system, για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας των εξετάσεων, με στόχο ο εξεταστής να βρίσκεται σε απόσταση από τον εξεταζόμενο ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο της έκδοσης διπλωμάτων με «φακελάκι» στον εξεταστή.

Παράλληλα θα ελέγχεται ηλεκτρονικά και όλη η διαδικασία πριν από τις εξετάσεις, σε ό,τι αφορά δηλαδή στα υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος για το δίπλωμα.

Με την ψηφιοποίηση των σχολών οδήγησης θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος των μαθημάτων για την πιστοποίηση των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας, μέσω συστήματος που θα ελέγχει την παρουσία των εκπαιδευομένων στον χώρο διδασκαλίας. iefimerida

