Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια επιχείρηση της Ασφάλειας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος) στην περιοχή της Καλλιθέας, οι προσαγωγές και ο εντοπισμός ενός όπλου οδηγούν τις έρευνες του Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Για πρώτη φορά, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ δείχνουν αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις. Μάλιστα, το Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν και τρεις προσαγωγές ενός Έλληνα και δύο Αλβανών, ενώ την τελευταία εβδομάδα περισσότερα από δέκα άτομα έχουν ανέβει στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, προκειμένου να εξεταστούν και να δώσουν κατάθεση στους αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι αστυνομικοί έχουν βρει την άκρη του νήματος και ξετυλίγεται προοδευτικά το κουβάρι της υπόθεσης, με διπλό στόχο: να βρεθούν και οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του δικηγόρου.

Όλα δείχνουν ότι η εντολή, οι δύο αλλοδαποί να επισκεφθούν στο γραφείο της οδού Ασκληπιού και να εκβιάσουν τον Μιχάλη Ζαφειρόπουλο, δόθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δράστες, όπως εκτιμούν οι Αρχές, δεν πήραν κανένα μέτρο, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και να μην αφήσουν αποτυπώματα και DNA. Έτσι, οι αστυνομικοί, με τα αποτελέσματα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ και τις φυσικές παρακολουθήσεις, κατάφεραν να βρουν την άκρη και, πλέον, να δείχνουν σίγουροι και αισιόδοξοι ότι η υπόθεση έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία και η εξιχνίαση είναι θέμα ημερών. Δημήτρης Πώποτας, Άρια Καλύβα (Πρώτο Θέμα)

