Οκτώβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες που έπληξαν τη βόρεια και την κεντρική Ευρώπη την Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία, ενώ οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν εάν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από ένα μεγάλο φορτηγό που προσάραξε στη Βόρεια Θάλασσα. Τέσσερις άνθρωποι στην Πολωνία και στην Τσεχία έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δένδρων. Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης που έπληξε χιλιάδες Τσέχους και Πολωνούς, ενώ οι σιδηροδρομικές μεταφορές στη βόρεια Γερμανία ανεστάλησαν εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι πτώσεις δένδρων στις σιδηροτροχιές. Η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε πολλές περιοχές της Τσεχίας και έφθασε τα 180 χ.α.ω. στο Σνιέσκα, το ψηλότερο βουνό της χώρας (1.602 μ.), σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Στη Γερμανία, ένας 63χρονος πνίγηκε σε έναν χώρο κάμπινγκ στην κάτω Σαξονία λόγω πλημμύρας ενώ μια γυναίκα πνίγηκε όταν το πλεούμενο στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Το Glory Amsterdam, ένα φορτηγό πλοίο μήκους 225 μέτρων, προσάραξε στο νησί Λάνεγουκ και οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη διαρροή καυσίμων. Τα 22 μέλη του πληρώματος του πλοίου είναι ασφαλή, ανέφερε η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο, αλλά είχε 1.800 τόνους βαρέος αργού και 140 τόνους ντίζελ καύσιμα, σύμφωνα με τις αρχές. Στο μεταξύ η Deutsche Bahn, η εταιρεία των γερμανικών σιδηροδρόμων, επικαλούμενη τις «σοβαρές ζημιές» στις σιδηροτροχιές σε πολλά σημαντικά δρομολόγια ανακοίνωσε ότι η εκτέλεσή τους αναστέλλεται μέχρι σήμερα Δευτέρα. Η απόφαση αυτή άφησε χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους καθώς ανεστάλησαν δρομολόγια προς πόλεις όπως η Βρέμη, το Αμβούργο, το Βερολίνο, το Ανόβερο και το Κίελο. Η DB ξανάρχισε κάποια από τα δρομολόγια αργά τη νύχτα, ενώ προσέφερε διανυκτέρευση σε επιβάτες σε ειδικά διαμορφωμένα βαγόνια. Στο Αμβούργο σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες στο κέντρο της πόλης. Στην Τσεχία, η κακοκαιρία προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πολλών σιδηροδρομικών δρομολογίων και προβλήματα στις οδικές μεταφορές, με έναν αυτοκινητόδρομο έξω από την Πράγα να κλείνει εξαιτίας της πτώσης δένδρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Mladá Fronta Dnes. Στην Πολωνία, υπέστη ζημιά ένας αγωγός μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Σφινόουστσε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή αλλά όχι σοβαρή καταστροφή, δήλωσε εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται τον αγωγό, της Gaz-System. πρώτο θέμα

