Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ανατροπή προκύπτει από το σχέδιο για τις 120 δόσεις, για τη ρύθμιση χρεών άνω των 50 δισ. ευρώ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία από ένα και πλέον εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.



Το σχέδιο αυτό συνδέει τις μηνιαίες δόσεις με το εισόδημα και την περιουσία (καταθέσεις και ακίνητα), σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο». Για παράδειγμα, όποιος δηλώνει 3.000 ευρώ και χρωστά 50.000 ευρώ θα έχει ρύθμιση 120 δόσεων, ενώ όποιος δηλώνει 50.000 και χρωστά 50.000 ευρώ θα έχει 46 δόσεις και αν χρωστά 3.500 ευρώ θα έχει 3 δόσεις. Οι δόσεις θα καθορίζονται σε ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου εισοδήματος- υπάρχει ενδεχόμενο το ποσοστό να ανέβει στο 30%- σύμφωνα με το σχέδιο που συζητούν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας με τους εκπρόσωπους των δανειστών, αναφέρει το δημοσίευμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Θεσμοί απέρριψαν το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για ρύθμιση με δόσεις στο 15% του ετήσιου εισοδήματος. Οι οφειλές ως 3.000 ευρώ έχουν ως 36 δόσεις ανάλογα με το εισόδημα και χωρίς κούρεμα προσαυξήσεων. Οι οφειλές από 3.000 ευρώ ως και 50.000 ευρώ, που ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, θα έχουν κούρεμα προσαυξήσεων ως 85%, αλλά στις δόσεις ρύθμισης μπαίνει επιτόκιο 5%. Τα ίδια κριτήρια θα ισχύσουν και για όσους θα ρυθμίσουν οφειλές εκτός του εξωδικαστικού μηχανισμού.



Από το εισόδημα θα αφαιρούνται τα έξοδα του επαγγελματία ή εργοδότη και προτού καθοριστούν οι δόσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ένα ποσό για πάγιες δαπάνες διαβίωσης. Σε αυτό το σημείο μπαίνουν τα περιουσιακά κριτήρια, όπως ακίνητα και καταθέσεις, ώστε όσοι δηλώνουν ελάχιστα (π.χ. 2.000 ή 3.000 ευρώ) και παράλληλα φορολογούνται με τεκμήρια διαβίωσης που «βγάζουν» εισόδημα 30.000 ή 40.000 ευρώ, να αναγκαστούν να πληρώνουν την οφειλή τους με δέσμευση της περιουσίας τους, αναφέρει το δημοσίευμα. Σύμφωνα με πίνακα που δημοσίευσε η εφημερίδα, ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα και το ύψος της οφειλής η ρύθμιση βγαίνει σε 120 δόσεις, σε 96 δόσεις, σε 70 δόσεις, σε 60, σε 48, σε 25, σε 10, ακόμη και σε 5 ή 3 δόσεις. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 29th, 2017 at 09:11 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.