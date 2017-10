Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τι προτείνει η ΝΑSΑ Μια ανακοίνωση διαφορετική από τις συνηθισμένες έκαναν επιστήμονες της NASA. Οι επιστήμονες της διαστημικής υπηρεσίας των ΗΠΑ δεν μίλησαν για νέες ανακαλύψεις στο περιβάλλον του Διαστήματος αλλά προχώρησαν σε μια σειρά προτάσεων που αφορούν το περιβάλλον στα… υπνοδωμάτια. Πιο συγκεκριμένα οι ειδικοί της NASA παρουσίασαν ένα κατάλογο με φυτά τα οποία έχουν ευεργετική δράση για τον άνθρωπο αν βρίσκονται εντός του σπιτιού και ειδικότερα μέσα σε μια κρεβατοκάμαρα. Ο φοίνικας Areca Palm καθαρίζει τον αέρα του σπιτιού από μολυσματικούς παράγοντες και σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να βοηθήσει σημαντικά άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ιγμόρεια τους ή κολλούν εύκολα κρυολογήματα και διευκολύνουν την αναπνευστική λειτουργία. Η Αλόη Βέρα εκτός από το ότι είναι ένα καλαίσθητο και εύκολο στην περιποίηση φυτό είναι γνωστό ένα από τα καλύτερα φυτά στον καθαρισμό του αέρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς της NASA η Αλόη Βέρα είναι ιδανική για τοποθέτηση στην κρεβατοκάμαρα επειδή απελευθερώνει οξυγόνο καθόλη την διάρκεια της νύχτας. Ο Αγγλικός Κισσός αν και συνδέεται περισσότερο με τον χριστουγεννιάτικο στολισμό είναι επίσης γνωστό ότι φιλτράρει τον αέρα. Ερευνητές του Αμερικανικού Κολεγίου Αλλεργίας, Ασθματος και Ανοσολογίας που συνεργάστηκαν με την NASA σε αυτό το πρότζεκτ διαπίστωσαν ότι το φυτό καταφέρνει να απομακρύνει την μούχλα που παράγεται στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους ερευνητές το φυτό μπορεί να απομακρύνει μέσα σε 12 ώρες την… εναέρια μούχλα σε ποσοστό 78%.

Η Φτέρη της Βοστόνης είναι ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο φυτό που προέρχεται από τροπικά μέρη και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ολόκληρο τον κόσμο ως ένα φυτό εσωτερικού χώρου. Σύμφωνα με τους ειδικούς της NASA η φτέρη καθαρίζει τον αέρα και είναι μάλιστα ιδιαίτερα αποτελεσματική στην απομάκρυνση της καρκινογόνου ουσίας φορμαλδεΰδης. Το Αγλαόνημα είναι από τα πιο δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου επειδή μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς προβλήματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και γενικά σε σημεία του σπιτιού όπου δεν μπορούν να αναπτυχθούν άλλα φυτά Η NASA λέει ότι το φυτό αυτό απομακρύνει τις τοξίνες από την ατμόσφαιρα. Οι ειδικοί της NASA προτείνουν επίσης το Σπαθίφυλλο ή Κρίνος της Ειρήνης που καθαρίζει και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε ποσοστό 60%. Επίσης τα φύλλα του φυτού απορροφούν τους σπόρους της μούχλας και τους χρησιμοποιούν ως τροφή διασπείροντας τους μέσω της ρίζας σε όλο το φυτό. Το χλωρόφυτο (Spider Plant) απορροφά σύμφωνα με την NASA το 90% των τοξινών από την ατμόσφαιρα του υπνοδωματίου και είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για άτομα που είναι αλλεργικά στην σκόνη. Επίσης απορροφά το μονοξείδιο του άνθρακα και είναι επίσης ιδανικό για τοποθέτηση στην κουζίνα. Ο φίκος Weeping fig είναι εξαιρετικός όπως αναφέρει η NASA στο να καταπολεμά επικίνδυνες ουσίες που απελευθερώνουν τα χαλιά και τα έπιπλα όπως η φορμαλδεΰδη, το βενζένιο και το τριχλωροαιθυλένιο. Θεόδωρος Λαΐνας

in

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 29th, 2017 at 21:13 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.