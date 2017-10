Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Περπατάτε στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ και το υγιεινό φαγητό ποζάρει προφανές – ροζ γυαλιστερός σολομός, λαμπερά αβοκάντο. Αλλά τι θα συμβεί αν κάποιο από τα τρόφιμα που πάντα πιστεύαμε πως είναι καλά για την υγεία μας θα μπορούσαν να είναι ένας Δούρειος Ίππος; Ένας σιωπηλός εισβολέας, που γεμίζει με νάτριο και ζάχαρη τα γεύματά μας αντί για τους Έλληνες στρατιώτες; Η Αυστραλιανή διατροφολόγος Σούζι Μπάρελ αποκάλυψε τέσσερα τρόφιμα που μας ξεγελούν και μπορεί να σας εκπλήξουν Ο τόνος σε κονσέρβα, ένα αγαπημένο υποτίθεται υγιεινό γεύμα, είναι ο πρώτος παραβάτης στη λίστα της Μπάρελ. Παρόλο που τονίζει πως ο τόνος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλά λιπαρά – ένας χρυσός συνδυασμός – απουσιάζει η υψηλή ποσότητα ωμέγα-3 λιπαρών που βρίσκονται στο σολομό ή τις σαρδέλες. «Το άλλο θέμα με τον τόνο σε κονσέρβα είναι μια πηγή υδραργύρου, ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αποβληθεί από το σώμα» εξηγεί η Μπάρελ στο μπλογκ της. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, η Μπάρελ συνιστά την αντικατάστασή του με σολομό ή σαρδέλες. Όταν όμως πρόκειται για ένα υγιεινό σνακ, η Μπάρελ συμβουλεύει να μείνουμε μακριά από τις ρυζογκοφρέτες. Σημειώνει πως μόνο 10 ρυζογκοφρέτες έχουν 24 γραμμάρια υδατάνθρακα, όπως και δύο μικρές φέτες ψωμιού. Έχουν επίσης χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά. πρωτεΐνες και άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά. «Ειδικότερα, οι αρωματισμένες ρυζογκοφρέτες είναι ελάχιστα υγιεινή επιλογή, ειδικά για τα παιδιά» υπογραμμίζει η διατροφολόγος.

«Προσφέρουν απλώς ‘κενές θερμίδες’ μαζί με ταχεία αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και μηδαμινή μακροχρόνια ενέργεια». Η Μπάρελ συνιστά τα κράκερ που βασίζονται στο καλαμπόκι και τη σίκαλη. Ένα άλλο τρόφιμο που η διατροφολόγος θεωρεί πολύ κακό είναι η σάλτσα σόγιας, που μπορεί πολύ εύκολα να καταστρέψει ένα υγιεινό ιαπωνικό γεύμα.



Μια μερίδα σάλτσας σόγιας μπορεί να περιέχει περισσότερα από 1.000 mg νατρίου, που είναι περισσότερο από το ήμισυ του ημερήσιου ορίου μας, εξηγεί. «Ακόμη και μια μερίδα σάλτσας σόγιας μαζί με το σούσι μας, σημαίνει ότι καταναλώνετε μια τεράστια ποσότητα αλατιού» προσθέτει η Μπάρελ. Αν πάλι δεν μπορείτε να αντισταθείτε στη γεύση της, αναζητήστε σάλτσα σόγιας με μειωμένη ποσότητα αλατιού, που μπορεί να περιέχει σχεδόν το ήμισυ της ποσότητας νατρίου από ότι μία κανονική σάλτσα. Ένα ακόμη φαγητό που δεν είναι και τόσο αθώο, σύμφωνα με την διατροφολόγο είναι το λάδι σε μορφή σπρέι που έχει επαινεθεί ως εναλλακτική λύση χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά στη μαγειρική.



Αν και ένα σπρέι μειώνει δραστικά την ποσότητα λαδιού που χρησιμοποιείται σε ένα γεύμα, δεν έχει κανένα από τα οφέλη που μπορεί να βρει κανείς στο ελαιόλαδο. «Κατά την επεξεργασία για την παρασκευή ποικιλιών σπρέι λαδιού εξαφανίζονται όλα τα πιθανά οφέλη για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση του ελαιολάδου, καθώς επηρεάζονται τα αντιοξειδωτικά και η ποιότητα των βιταμινών» γράφει. Η Μπάρελ συνιστά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στη φυσική του μορφή για τον πιο υγιεινό τρόπο μαγειρέματος και την αποφυγή των επεξεργασμένων μορφών. iefimerida loading…

