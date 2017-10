Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εκπνέει την ερχόμενη Τρίτη 31 Οκτωβρίου η παράταση που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών στην ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αποκαλυφθεί στην εφορία εισοδήματα περίπου 4 δισ. ευρώ από τα οποία έχει προκύψει βεβαίωση πρόσθετων φόρων ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μάλιστα έχουν εισπραχθεί περίπου 200 εκατ. ενώ ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων που έχουν κάνει χρήση της ρύθμισης διαμορφώνεται στις περίπου 55.000. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο φορολογούμενος καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στη εισόδημα που αποκαλύπτει ο οποίος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα που ίσχυε κατά το έτος που αποκτήθηκε. Επιπλέον ο φορολογούμενος πληρώνει και πρόσθετο φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή που μπορεί να φθάσει ακόμη και το 36%.

Ζητούν νέα παράταση οι φοροτεχνικοί Το υπουργείο Οικονομικών δέχεται αιτήματα από τους φοροτεχνικούς προκειμένου να προχωρήσει σε παράταση της ρύθμισης για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων. Με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ζητά να μεταφερθεί όχι μόνο για έναν μήνα αλλά για πέντε, δηλαδή ω καταληκτική ημερομηνία να ορισθεί η 31η Μαρτίου 2018. Οι φοροτεχνικοί τονίζουν ότι η ρύθμιση εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των φορολογούμενων που θέλουν να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις καθώς και ότι επί της ουσίας η τελευταία παράταση δεν διευκόλυνε την κατάσταση. Προς το παρόν από το υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν αποφασίσει για παράταση της ρύθμισης, ωστόσο δεν την αποκλείουν. Το θετικό στοιχείο υπέρ των προτάσεων για παράταση είναι ότι η ρύθμιση πηγαίνει πολύ καλά εισπρακτικά. in

