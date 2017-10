Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Το σίδερο ατμού θέλει σωστό και τακτικό καθαρισμό από τα άλατα διότι βουλώνουν τις τρύπες του ατμού και τον θάλαμο του νερού με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστά το σιδέρωμα. Επιπλέον μπορεί να αφήσει λευκά σημάδια στα ρούχα σας, πράγμα πολύ ενοχλητικό. Εκτός αυτού αν μένει για καιρό με άλατα, προκαλείται πιο γρήγορα η φθορά του και θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε νωρίτερα.



Πώς να καθαρίσετε το σίδερο ατμού από τα άλατα: 1. Γεμίστε το ατμοσίδερο μέχρι τη μέση με λευκό ξύδι και ενεργοποιήστε τη λειτουργία ατμού. Το ξύδι θα διαλύσει τα άλατα την ώρα που το σίδερο ζεσταίνεται. 2. Οταν ζεσταθεί το σίδερο και έχοντας βάλει το διακόπτη στον ατμό, αφήστε το σε οριζόντια θέση ή σιδερώστε ένα παλιό ύφασμα, για να πάει παντού το ξύδι και να καθαρίσει τα άλατα. 3. Ξεπλύντε το δοχείο του ατμοσίδερου με καθαρό νερό και μετά γεμίστε το με νερό μέχρι τη μέση. Αφήστε το νερό να εξατμιστεί.



Συμβουλή: Κάθε φορά που τελειώνετε το σιδέρωμα αδειάστε το νερό από το δοχείο γιατί τα άλατα που συσσωρεύονται, με τον καιρό προκαλούν αδιόρθωτη φθορά. *Αν και η παραπάνω μέθοδος έχει δοκιμαστεί από νοικοκυρές για περισσότερη ασφάλεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο κατασκευαστή της συσκευής σας αναφορικά με το καθάρισμά της, για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκαλέσετε ζημιά στο σίδερό σας! baby loading…

