Εσώρουχα. Σίγουρα έχεις αναρωτηθεί πολλές φορές ποια είναι διάρκεια ζωής τους. Απλά όμως άφησες την απορία να περάσει από το μυαλό, χωρίς να την ψάξεις περαιτέρω ή να ρωτήσεις κάποιον ειδικό. Επίσης σίγουρα, θα θεώρησες ότι και με τα εσώρουχα μπορείς να κάνεις κάτι αντίστοιχο όπως με τις κάλτσες που τις φοράς ακόμα και αν έχουν μία μικρή τρύπα. Φθορά με τη φθορά, καιρό με τον καιρό θα αποφασίσεις τελικά να αγοράσεις νέα εσώρουχα και καινούρια σουτιέν και θα πετάξεις τα παλιά.



Πόσο σωστή κίνηση είναι όμως αυτή; Και τελικά όταν μιλώντας για γυναικείο εσώρουχο αναφερόμαστε στο σουτιέν που παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία, πόσο έξυπνο είναι να το φοράμε ενώ δεν είναι πλέον κατάλληλο για το στήθος; Η προφανής απάντηση είναι καθόλου και επειδή η υπόθεση «χρόνος διάρκειας ζωής του σουτιέν» έχει απασχολήσει πολλούς ειδικούς στο παρελθόν, μία ακόμα ομάδα ήρθε για να επιβεβαιώσει το αυτονόητο. Ότι δηλαδή το σουτιέν πρέπει να αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα μάλιστα με την BlueGard που δημιούργησε τις κάλτσες που υποτίθεται ότι διαρκούν για πάντα χωρίς να χαλάσουν, οι γυναίκες πρέπει να αντικαθιστούν τα σουτιέν τους κάθε 6 με 8 μήνες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σουτιέν χάνουν το σχήμα τους από τις πλύσεις στο πλυντήριο και έτσι η ελαστικότητά τους δεν διαρκεί για περισσότερο από μισό χρόνο. Όπως συμβουλεύουν μάλιστα ο μόνος τρόπος για να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής τους είναι να τα πλένουμε στο χέρι και με κρύο νερό.



Ωστόσο αντί να περιμένουμε να περάσουν 6 μήνες για να τα πετάξουμε, το πιο σωστό θα ήταν κάθε φορά που τα βάζουμε να ελέγχουμε αν στέκονται σωστά στο στήθος. Τέλος, όπως και με τα σουτιέν, τα εσώρουχα σύμφωνα με τους ειδικούς πρέπει και αυτά να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες, ενώ οι κάλτσες κάθε ένα χρόνο. iefimerida loading…

