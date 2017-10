Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (29-10) στον Ταξιάρχη Γρεβενών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, όπου με δύο οχήματα και ανάλογη δύναμη, έθεσε την φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς, ενώ απειλήθηκαν να καούν μία αποθήκη και ένα σπίτι.













Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. ΥΓ. Ευχαριστούμε τον Α.Κ. για το υλικό που μας έστειλε

