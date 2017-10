Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Αρχίζουν και πάλι από τη Δευτέρα, τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας με το γνωστό δακτύλιο. Επισημαίνεται ότι δεν χρειάζονται άδεια κυκλοφορίας στον Μικρό Δακτύλιο και κυκλοφορούν ελέυθερα, τα οχήματα των κατηγοριών, που εμπίπτουν στα μέτρα του Πράσινου Δακτυλίου.



Πρόκειται για: Τα ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα περιβαλλοντικής κατηγορίας Euro 5 και Euro 6 ή μεταγενέστερης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km, ανεξαρτήτως του καυσίμου που χρησιμοποιούν (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο) και,

Τα οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους αέρια καύσιμα (υγραέριο ή φυσικό αέριο) και περιβαλλοντικής κατηγορίας Euro 4, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 g/km. Για να δείτε αν το αυτοκίνητό σας κυκλοφορεί ελεύθερα στο δακτύλιο πρέπει να κάνετε έναν έλεγχο στο site του υπουργείου Περιβάλλοντος, στην ειδική εφαρμογή. Χρειάζεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και το ΑΦΜ.



Στον Μεγάλο Δακτύλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Πράσινου Δακτυλίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και των λεωφορείων, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1-1-1994. Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ με διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ. newsbeast loading…

