Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ετοίμαζε και άλλο χτύπημα



Οκτώ πλαστές ταυτότητες, 2 πιστόλια διαμετρήματος 9mm και 300 φυσίγγια, καθώς και πλαστικό τάπερ, με ολόκληρο ωρολογιακό εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς εκρηκτική ύλη, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στην κατοχή του 29χρονου που συνελήφθη το Σάββατο, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, στην πλατεία Αττικής. Ο 29χρονος κατηγορείται για την αποστολή φακέλου παγιδευμένου με εκρηκτικά στον πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, καθώς και δεμάτων – βομβών με διάφορους αποδέκτες σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του συλληφθέντα (έφερε τρεις ταξιδιωτικούς σάκους, τσαντάκι μέσης και σακούλα σκουπιδιών), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αναλυτικά: 8 πλαστές ταυτότητες

2 πιστόλια διαμετρήματος 9mm και 300 φυσίγγια

Πλαστικό τάπερ με ολόκληρο ωρολογιακό εκρηκτικό μηχανισμό χωρίς εκρηκτική ύλη

Δοχείο, βάρους 3310 γραμμαρίων, με άγνωστη στερεή ουσία

Δοχείο, βάρους 8830 γραμμαρίων, με άγνωστη στερεή ουσία, πιθανώς ζελατινοδυναμίτιδα

3 τεμάχια, βάρους 200 γραμμαρίων έκαστο, στερεάς ουσίας, πιθανώς TNT

Πλήθος πυροκροτητών (κοινών και ηλεκτρικών), φυτιλιών, κροτίδων και ηλεκτρικών σπίρτων

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Φάκελοι επιστολών και αυτοκόλλητες μηχανογραφημένες ετικέτες

3 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB )

2 πλαστικά επιτραπέζια ρολόγια

2 ξύλινα μανταλάκια, στο σημείο κλεισίματος των οποίων υπήρχαν προσαρμοσμένες 2 μεταλλικές πινέζες

Πλαστικό μανταλάκι, με επικολλημένο κομμάτι χαρτιού με άγνωστη στερεή ουσία

Συσκευασίες με ράβδους σιλικόνης, πιστόλι σιλικόνης, συσκευασίες κόλλας, μονωτικές ταινίες και πλήθος μπαταριών και εργαλείων (κόφτες, πένσες, μέτρα κλπ)

Τεμάχια χαρτονιού με διαγραμμίσεις

Φορητή συσκευή μέτρησης τάσης ρεύματος

2 κινητά τηλέφωνα, 5 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και 5 κάρτες μνήμης

61,7 γραμμάρια ινδικής κάνναβης

Το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ. Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία στην πλατεία Αττικής, από την οποία βγήκε χθες ο 29χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Κινητό τηλέφωνο, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάρτα sim, πλήθος εναυσματικών φιτιλιών κροτίδων και πλαστικό δοχείο με ποσότητα υγρού. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ο 29χρονος είχε νοικιάσει την συγκεκριμένη οικία στην πλατεία Αττικής, με πλαστά στοιχεία ταυτότητας Έλληνα, από τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ αυτή είχε πληρωθεί πρόσφατα, έως και τον Δεκέμβριο του 2017.

