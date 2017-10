Οκτώβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένα Rolex που είχε στην κατοχή του ο ηθοποιός Πολ Νιούμαν πωλήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 17,8 εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη, γράφοντας νέο ρεκόρ για ένα ρολόι χειρός, σύμφωνα με τον οίκο Phillips που οργάνωσε τη δημοπρασία. Το συγκεκριμένο Rolex Daytona το είχε κάνει δώρο στον Αμερικανό ηθοποιό το 1969 η σύζυγός του Τζόαν Γουντγουόρντ, την περίοδο που γύριζε την ταινία «Άσσοι της Ταχύτητας και του Ιλίγγου», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Γκόλντστον, όπου υποδυόταν έναν οδηγό αγώνων ταχύτητας. Ο Νιούμαν ήταν κι ο ίδιος οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων και λάτρης της ταχύτητας κι είχε ένα ατύχημα με μοτοσυκλέτα το 1965. Η σύζυγός του είχε γράψει στο πίσω μέρος του ρολογιού το μήνυμα «DRIVE CAREFULLY, ME» (σ.σ να οδηγείς προσεκτικά, υπογραφή: εγώ).

Το ρολόι κατοχυρώθηκε στη δημοπρασία που έγινε την Πέμπτη το βράδυ σε έναν αγοραστή, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλυφθεί, έπειτα από μια διαδικασία που διήρκησε 12 λεπτά, επισήμανε ο οίκος Phillips, ο οποίος εξειδικεύεται στην ωρολογοποιία. Το προηγούμενο ρεκόρ για ένα ρολόι χειρός χρονολογείται από το Νοέμβριο του 2016 όταν ένα ρολόι Patek Philippe πωλήθηκε στο ποσό των 11,1 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γενεύη. Ο ηθοποιός θρύλος της μεγάλης οθόνης, που βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ταινία το «Χρώμα του Χρήματος» απεβίωσε το 2008, από καρκίνο στον πνεύμονα, σε ηλικία 83 ετών. Φορούσε το Rolex Daytona σε καθημερινή βάση έως το 1984 και καυχιόταν συχνά για την ακρίβειά του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Phillips. Το ρολόι «εξαφανίστηκε» από το χέρι του αφού ο Νιούμαν έλαβε ως δώρο από τη σύζυγό του ένα άλλο Daytona. Το χάρισε με τη σειρά του στον Τζέιμς Κοξ, τον σύντροφο για πολλά χρόνια της μεγαλύτερης κόρης του ηθοποιού, της Έλινορ «Νελ» Νιούμαν, ο οποίος τελικά αποφάσισε να το βγάλει στο «σφυρί». in

