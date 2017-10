Οκτώβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Αφράτοι και μυρωδάτοι, ιδανικοί για το πρωινό. Υλικά για 6 άτομα 2 ολόκληρα μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε κυβάκια

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/2 φλιτζάνι ζάχαρη

2-1/4 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1-1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη

2 ολόκληρα μεγάλα αυγά

3/4 φλιτζανιού πλήρες γάλα

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο

Ζάχαρη άχνη προαιρετικά, για πασπάλισμα Εκτέλεση Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το αλάτι. Σε ένα ξεχωριστό μπολ χτυπάτε τα αυγά με ένα πιρούνι, στη συνέχεια, προσθέστε το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και τη βανίλια. Ανακατεύετε το μείγμα με το αλεύρι μαζί με το με μείγμα από το γάλα μέχρι να γίνει ένας απαλός χυλός. Στη συνέχεια προσθέτετε τα ψιλοκομμένα μήλα και ανακατεύετε απαλά με μια σπάτουλα. Ζεσταίνετε ένα μεγάλο τηγάνι ή μια κατσαρόλα με 1 λίτρο ηλιέλαιο. Για να τσεκάρετε αν είναι έτοιμο για τηγάνισμα θα ρίξετε ένα μικρό κομματάκι από τους λουκουμάδες μέσα στο καυτό λάδι και θα δείτε αν είναι έτοιμο όταν αρχίζει και το τηγανίζει. Στη συνέχεια με ένα κουταλάκι του γλυκού κάνετε μπαλάκια από λουκουμάδες και τα ρίχνετε στο καυτό λάδι. Τηγανίζετε για 2 1/2 λεπτά περίπου από κάθε πλευρά μέχρι να αποκτήσουν ένα σκούρο καφέ χρώμα οι λουκουμάδες. Τέλος στραγγίζετε τους λουκουμάδες σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και σερβίρετε ζεστούς με άχνη ζάχαρη.

